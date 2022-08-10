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Ethereum’da Sular Durulmuyor! 3 Analistten Kritik Uyarı Geldi!

 Ethereum'da (ETH) iş kanıtı ve hisse kanıtı destekçileri arasındaki tartışma devam ediyor. Hedge fonu Galois Capital, Twitter'da bu konuya yönelik bir anket başlattı.
17:30
10 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

 Ethereum’da (ETH) iş kanıtı ve hisse kanıtı destekçileri arasındaki tartışma devam ediyor. Hedge fonu Galois Capital, Twitter’da bu konuya yönelik bir anket başlattı.

Tether ve BitMEX, Rengini Belli Etti!

Ethereum’daki kriz, Tether’in taraf seçmesiyle daha da kızıştı. Birleştirme, yaklaşırken yatırımcılar ise ETH fiyatınıın ivme kazanmasını umut ediyor. Galois Capital’den Kevin Zhou, Ethereum iş kanıtı ve hisse kanıtı zincirleri ve üçlü bir hardfork tartışmasının fitilini yeniden ateşledi. Zhou, Chandler Guo gibi madenciler Ethereum’u çatallamaya hazır olduğu için bir iş kanıtı zinciri olasılığını dışlamanın saflık olacağına inanıyor. Zhou, hard fork’un üç zincirle sonuçlanma olasılığı olduğuna inanıyor: Zhou, ekosistemin hisse ispatı sistemine başarılı bir şekilde geçeceğine ikna olmadığını açıkladı. Galois Capital kurucu ortağı, topluluk içindeki aksaklıkların veya anlaşmazlığın paralel zincirlere, borsalar, cüzdanlar ve borç verme/ stake platformları tarafından iş kanıtı sistemine, her ikisine veya üç zincirin benimsenmesine yol açabileceğine inanıyor.

Borsalar ve önde gelen kripto para projeleri taraf seçmeye başladı. Tether, hisse kanıtına geçiş sürecinde Ethereum’un arkasına olduğunu duyurdu. BitMEX ve Poloniex ise iş kanıtı sözleşmelerini memnuniyetle karşıladı. BitMEX Araştırma ekibi yakın zamanda Birleştirme ve Birleştirme sonrası olasılıklar hakkında bir rapor yayınladı. Ekip, yeni bir ETH iş kanıtı zinciriyle sonuçlanabilecek bir zincir bölünmesi olasılığı olduğuna inanıyor. ETHPoW  Vadeli İşlem Sözleşmesi şu anda BitMEX’te yayında ve USDT’de marjlı. Borsa, ETHPOWZ22 sözleşmesinde 2 kata kadar kaldıraç sunuyor. 66,47 milyar dolarlık piyasa değerine sahip Tether ise, Ethereum’un hisse kanıtı sistemini destekleyeceğini duyurdu. Tether, kripto topluluğunda, DeFi projelerinde ve platformlarında herhangi bir aksama olmaması için bu sürecin tehdide dönüştürülmemesi gerektiğine inanıyor. Tether, Ethereum’un Birleştirme sürecinin ilerlemesini yakından takip ettiğini duyurdu. Tether şu anda piyasadaki en büyük stablecoin konumunda. USDT, Ethereum blok zincirinde en çok kullanılan stablecoin olmaya devam ediyor. Diğer stablecoin’lerden üç kat daha fazla Tether’i cüzdanında tutan yatırımcı var. Bu nedenle, Tether‘in Ethereum’un hisse kanıtı zincirini destekleme kararı, stablecoin topluluğuna ETH vakfı ve Birleştirme desteği konusunda güvence veriyor.

Ethereum’da Ralli Öncesi Düzeltme!

Analistler, Ethereum fiyatının 2.000 dolara çıkmadan önce düşebileceğine inanıyor. Bir kripto analisti ve trader olan PostyXBT, Ethereum fiyat trendini değerlendirdi ve ETH’nin Bitcoin’den daha iyi bir performans sergileyeceğini kaydetti. Analist, Ethereum fiyatının bir sonraki büyük ralliden önce bir düşüşe tanık olacağını savunuyor. Bir başka analist NekozTek de aynı görüşü paylaşıyor.

Analist, Ethereum fiyatında talep bölgesine 1.560 dolar ile 1.640 dolar arasında bir düşüş öngördü. FXStreet analistleri de Ethereum fiyatında satın alma fırsatlarını belirlediğini ve fiyatın orta vadede ivme kazanacağını belirttiler.

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