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Teknoloji Devi Adımını Attı! Metaverse Dünyasını Değiştirmeye Kararlı!

Dünyanın en ünlü donanım şirketlerinden birisi olan NVIDIA yaptığı yatırımla beraber metaverse evrenindeki gerçekçiliği artırmayı hedefliyor.
17:15
10 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Nvidia Omniverse, dijital dünyadaki yaratıcılar ve geliştiriciler için meta veri tabanındaki hayatı daha gerçekçi hale getirmek üzere bir dizi yeni araç sunacağını açıkladı.

Donanım üreticisi Nvidia, metaversede yer alma çabalarını hayata geçirdiği yeni çalışmalarıyla birlikte her gün daha fazla destekliyor. Salı günü şirket, yeni AI yetenekleri, simülasyonlar ve diğer yaratıcı varlıklar dahil olmak üzere meta veri ortamlarına odaklanan yeni bir geliştirici araç seti açıkladı.

Nucleus, Audio2Face ve Machinima gibi uygulamalarla birlikte Omniverse Kit’i kullanan içerik oluşturucular yeni yükseltmelere de erişebilecek. Nvidia, araçların en önemli işlevlerinden birinin “doğru dijital ikizler ve gerçekçi avatarlar” oluşturmaya yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Kalite Ön Planda

Geliştiriciler ve kullanıcılar deneyimlerin kalitesini nicelikten daha fazla düşündüklerinden, metaverse etkileşiminin kalitesi, endüstride en önde gelen konulardan birisi olarak kendisine yer buluyor. Bununla ilgili olarak ilkbaharda gerçekleşen ilk metaverse moda haftası örnek olarak gösterilebilir.

Etkinliğin geri bildirimlerinde ağırlıklı olarak dijital ortamlarda, giysilerde ve özellikle de insanların etkileşime girdiği avatarlarda kalite eksikliği dile getirildi. Yeni Nvidia araç seti, Omniverse Avatar Cloud Engine’i (ACE) içerecek. Geliştiriciler, ACE’nin “sanal asistanlar ve dijital insanların yapı koşullarını iyileştireceğini iddia ediyor. Omniverse ACE ile geliştiriciler, avatar uygulamalarını hemen hemen her motorda, herhangi bir genel veya özel bulutta oluşturabilecek, yapılandırabilecek ve kullanabilecekler.

Artırılmış Gerçeklik Sunuyor

Dijital kimlik, Audio2Face uygulamasındaki güncellemenin de temel odak noktası oldu. Nvidia’nın resmi açıklaması, kullanıcıların artık tam yüz animasyonu da dahil olmak üzere dijital avatarların duygularını zaman içinde yönlendirebileceğini söylüyor.

Meta veriye katılımın gelişmeye devam edeceği açıkça görülmekte. Aslında, metaverse pazar payının önümüzdeki dört yıl içinde 50 milyar doları aşması ve katılımda da buna bağlı olarak bir artışın gerçekleşmesi bekleniliyor. Dahası, dijital gerçeklikte yeni etkinliklerin, işyeri toplantılarının ve hatta üniversite derslerinin her gün gerçekleştiği konuşuluyor ve görülüyor.

Bu nedenle, daha fazla kullanıcı kendilerinin dijital versiyonlarını oluşturmaya çalışacak gibi görünüyor. Kitlesel metaverse benimsemesini desteklemek için teknolojinin geliştirilmesi çok önemli bir kilit nokta görevi görüyor.

Nvidia güncellemesine yapılan diğer bir ekleme, “gerçekçi fiziği simüle etmek için gelişmiş bir gerçek zamanlı motor” olan Nvidia PhysX’i içeriyor. Bu, geliştiricilerin fizik yasalarına uyan metaverse etkileşimlerine gerçekçi tepkiler ekleyebileceği anlamına geliyor.

NVIDIA’nın AI teknolojisi, şimdiye kadar dijital evrende sosyal etkileşim için alanlar yaratmada önemli bir unsur olmuş durumda. Şimdi daha da fazlası, geliştiriciler için meta veri deposunu geliştirmek için yeni uygulamalar sunmaya hazırlanıyor.

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