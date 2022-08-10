Kripto para piyasalarındaki son çöküş, her bir kripto parayı o veya şu şekilde olumsuz yönde etkiledi. Popüler GameFi projesi Axie Infinity'de (AXS) ise durum biraz farklı.

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Kripto para piyasalarındaki son çöküş, her bir kripto parayı o veya şu şekilde olumsuz yönde etkiledi. Ve aynı durumdan kurtulmak birçokları için kabus oldu. Ancak popüler GameFi projesi Axie Infinity (AXS) yatırımcıları için durum biraz farklı. GameFi altcoin’in durumu diğer kripto paralar ile karşılaştırıldığında, en başarılı kripto paralardan bazıları olarak öne çıkıyor.

Axie Infinity Yatırımcılarının Durumu

Altcoin, 2021’in Kasım ayın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 160 dolara ulaştı. Ancak, bu tarihten beri sürekli olarak düşüş trendindeydi. Neredeyse yüzde 90 düşen AXS, son olarak Haziran ayındaki çöküşle 12 dolara kadar gerilediği en düşük seviyelerinden yaklaşık yüzde 40 yükseldikten sonra 9 Ağustos’ta 17,8 dolara kadar çıktı.

Böyle bir durumda AXS yatırımcıların en azından çoğunluğunun o veya bu şekilde bir darbe aldığı düşünülebilir ancak şaşırtıcı bir şekilde altcoin‘in birçok yatırımcı zararda görünmüyor. Bunun nedeni ise yatırımcıların Axie Infinity’nin tüm zamanların en yüksek seviyesine (ATH) ulaşmasından önce çok uzun süre boyunca birikim yapmalarından dolayı zaten kârda olmalarından kaynaklanıyor. Özetle AXS yatırımcılarının büyük çoğunluğunun alım ortalaması o kadar düşük ki kripto para piyasalarındaki çöküşle düşen AXS fiyatından ya etkilenmediler ya da etkilenme oranları oldukça düşük kaldı.

Her An Kârlı Yatırıma Dönüşebilir

2021’in Kasım ayında AXS’in yatırımcılarının yüzde 1’i bile zararda değildi. Fiyat düşmeye başlayınca sadece kârlılık düşmeye başladı. Ayrıca, AXS’nin en yüksek seviyelerde işlem gördüğü zamanlarda varlığa yatırım yapanlar zarara giren yatırımcıların bir parçası oldular. FOMO’yla yapılan alımlar, altcoin’in fiyatının 15 ayın en düşük seviyesine dönmesinden dolayı zarara neden oldu.

Şu anda, ay boyunca yüzde 40’ı bulan toparlanmanın ardından Axie Infinity yatırımcıları hafif bir toparlanma kaydetmeyi başardı, ancak yatırımcıların yüzde 22,29’u halen zararda. Bu, kripto para piyasalarının geri kalanına kıyasla çok düşük bir oran. Yine de söz konusu yüzde 22,29’luk yatırımcının alım seviyelerinin ATH’den çok uzakta olmadığı görülüyor. Bu da AXS’de kaydedilebilecek bir miktar yükselişle zarardaki ortalama yatırımcı oranın yüzde 6’ya ineceği ve altcoin’in bir kez daha kârlı bir yatırıma dönüşeceğini işaret ediyor.