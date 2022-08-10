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İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!

İngiltere'nin Reklam Standartları Kurumu, Arsenal FC'yi taraftarlarına karşı karşıya olunan finansal riskleri açıklamadan Socios'un değiştirilemez taraftar token'larının (NFT'ler) reklamını yapmaması konusunda uyarıda bulundu.
15:45
10 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

İngiltere Premier Lig’inde mücadele eden futbol kulübü Arsenal FC, 2022 UEFA Şampiyona Ligi sırasında Socios’un değiştirilemez taraftar token‘larının (NFT’ler) tanıtımı konusunda İngiltere’nin Reklam Standartları Kurumu’ndan (ASA) yeni bir uyarı aldı. İngiliz reklam düzenleyicisi, futbol kulübünün NFT’ler ve düzenlenmemiş kripto para ticareti ile ilgili riskler konusunda taraftarlarını yeterince uyarmadığını iddia ediyor. ASA geçmişte Arsenal, Manchester City ve diğer futbol kulüpleri de dahil olmak üzere birçok kulübü yanıltıcı kripto para reklamları ve pazarlamaları konusunda uyarmıştı.

Arsenal FC’ye İkinci Uyarı

İngiltere’nin Reklam Standartları Kurumu, yanıltıcı kripto para reklamlarını hedef alarak kripto para karşı katı tutumunu bir kez daha gösterdi. İngiliz reklam düzenleyicisi, tüm kripto para reklamlarının potansiyel olarak insanları riskli kripto para yatırımına ittiğini iddia ediyor.

ASA, 10 Ağustos’ta aldığı yeni bir kararla Arsenal FC’yi taraftarlarına karşı karşıya olunan finansal riskleri açıklamadan Socios’un değiştirilemez taraftar token’larının (NFT’ler) reklamını yapmaya devam etmesinden dolayı uyarıda bulundu:

Arsenal FC’den taraftarlarına taraftar token‘larına / değiştirilemez taraftar token’larına yapılan yatırımların yüksek volatiliteli olduğunu ve kripto paralar olarak düzenlenmediklerini yeterince açıklamasını talep ettik.

İngiliz reklam düzenleyicisi, geçmişte Arsenal FC’nin Facebook ve web sitesinde AFC taraftar token‘larını tanıtmasından dolayı reklam yasağı getirmişti. Reklamlar, taraftar token’ların yalnızca kripto para birimi Chiliz aracılığıyla satın alınabileceğini açıklığa kavuşturulmamış olmasından dolayı hedefteydi. Öte yandan Arsenal FC, değiştirilemez taraftar token’larının taraftarları “Taraftar Katılım Programı” konusunda eğittiğine ve bunların modern ticaret kartları olduğuna inanıyor. Değiştirilemez taraftar token’ları, futbol kulüplerinin yanı sıra futbolcuların gelirlerini artırmak için başvurulan yöntemler arasında yer alıyor.

Futbolda Socios Bombası

Şu anda Socios’un futbolcular, kulüpler ve futbol federasyonları da dahil olmak üzere futbolda 100’den fazla ortaklığı ve işbirliği bulunuyor. Barcelona FC, Manchester City FC, Paris Saint-Germain FC ve Juventus FC dahil olmak üzere birçok dev futbol kulübü, taraftar token’ları için Socios ile ortaklık kurmuş durumda.

Futbol yıldızı Lionel Messi, taraftar token’larını tanıtmak için Socios‘un küresel marka elçisi oldu. Listede Alessandro Del Piero gibi başka yıldızlar da yer alıyor.

Socios’un ayrıca UEFA ve LaLiga gibi futbol federasyonları birlikleriyle birtakım ortaklıkları bulunuyor.

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