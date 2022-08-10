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Analist Alex Kruger tarafından paylaşılan güncel verilere göre, Bitcoin (BTC) uzun zaman önce bir makro varlık haline geldi ve kripto para trader’ları ve yatırımcıları, bu durumu BTC karşısında daha yüksek volatilite gösteren Ethereum (ETH) ticareti için kullanabilir.

BTC ve ETH El Ele Hareket Ediyor

Alex Kruger, hipotezini açık bir şekilde göstermek ve açıklamak için Nasdaq endeksinin ETHBTC‘ye karşı gösterdiği hareketini görselleştiren bir grafik paylaştı. Grafiğin gösterdiği gibi, iki varlık şu anda “el ele” hareket ediyor.

Ekonomist, ayrıca Ethereum‘un Bitcoin’in yüksek bir betası olduğunu öne sürüyor. Bu nedenle kripto para piyasalarında Bitcoin’in hareketleri karşısında daha fazla volatilite gösteriyor. Boğa koşuları sırasında, ETH’nin BTC’ye kıyasla daha fazla getiri göstermesinden dolayı yatırımcıların BTC yerine ETH‘ye yatırım yapmaları daha faydalı oluyor.

Açık bir şekilde, yüksek voaltilite özellikle piyasalar bir düzeltmeye girdiğinde, yatırımcıların omuzlarına daha fazla riskin oturmasına da neden oluyor. Ancak daha kısa bir zaman diliminde daha yüksek volatilite göstermesine rağmen, iki varlık arasındaki karşılaştırma hem Ethereum’un hem de Bitcoin’in Kasım ayından beri değerlerinin yaklaşık yüzde 65 kaybettiğini gösteriyor.

Ethereum’un Öne Çıkan Performansı

Her iki varlığın Temmuz ortasından bu yana gösterdiği performans karşılaştırıldığında, Ethereum’un son birkaç haftadaki değerini yüzde 60’ın üzerinde artırarak daha iyi bir sonuç gösterdiği görülüyor. Bitcoin ise aynı dönemde yüzde 25’lik bir fiyat yükselişiyle mütevazı bir şekilde konsolide olmuş. İçinde bulunulan özel ayı piyasası, kripto para trader’larına ve yatırımcılarına daha önce görmedikleri bir şeyi göstererek ETH/BTC işlem çifti son birkaç hafta içinde yüzde 145’lik yükselişle Ethereum’un gösterdiği performans ile Bitcoin’i büyük ölçüde geride bıraktığını ortaya koyuyor.

Kripto para piyasalarının en büyük ikinci kripto parası ve en büyük altcoin’i olan ETH’de kısa vadeli bir rallinin arkasındaki ana neden ise büyük olasılıkla merakla beklenen The Merge güncellemesinin Eylül ayı içinde piyasaya sürülecek olmasıyla ilişkilendiriliyor.