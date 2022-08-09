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Metaverse Arazisi Alınır Mı? Milyarder İsim Açıkladı!

Milyarder, Shark Tank yatırımcısı ve Maverick sahibi Cuban son açıklamalarında metaverse arazileri ile ilgili düşüncelerini paylaştı.
18:15
9 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Milyarder, Shark Tank yatırımcısı ve Maverick sahibi Mark Cuban, “Metaverse olmasını istediğiniz her şeydir” açıklamasını yaptı. Cuban, Altcoin Daily podcast’inde yaptığı açıklamalarda, metaverse ve daha spesifik olarak bir arazi parçasına sahip olma konusundaki görüşlerini paylaştı.

Metaverse’de Arazi Alınır Mı?

  • Cuban, topluluklar kripto endüstrisinde yeni bir anlam kazandığından, Discord ve Telegram’ın kullanıcıları etkileme yönünde ilk sırayı almasıyla metaverse’in aslında toplulukla ilgili olduğuna inanıyor.
  • Cuban’a göre şu an bulunduğumuz noktada bir kişinin yapabileceği en kötü şey metaverse’de arazi almak. Cuban bu durumu “şimdiye kadarki en aptalca şey” olarak nitelendiriyor.
  • Ancak Cuban, dijital arazi satan bir proje olan Yuga Labs‘ın yatırımcısı. Bu konuyla ilgili olarak popüler isim, “Ben bir yatırımcıyım ama bence aptalcaydı. Büyük para kazanmalarına rağmen. Buna ‘gayrimenkul’ diyorlar, ancak bu sadece erişim için bir token.” sözlerini kullandı.

  • Dallas Mavericks’in sahibi, metaverse‘in geleceğine gelince, onun farklı şekiller ve biçimler alacağına inanıyor. Bu noktada Cuban, tek bir uygulama olmayacağı, birçok farklı uygulama olacağını ve metaverse’ü tanımlamak için birçok seçenek olacağını ifade ediyor.
  • Cuban 2019 yılında yaptığı bir açıklamada kripto para yatırımı yapmaktansa muza yatırım yapmayı tercih edeceğini dile getirmişti. Ancak sonrasında deyim yerindeyse Cuban bir U dönüşü yaptı.
  • Cuban’ın şu anda kripto para alanında birden fazla şirkette yatırımı bulunuyor.

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