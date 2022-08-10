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Son Dakika! Bu Borsa Tekrar Harekete Geçmek İçin Çalışmalara Başladı!

23:59
10 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Salı günü, sorunlu kripto para borsası Coinflex, karşı karşıya kaldığı marj çağrısı nedeniyle, bir eksikliği gidermek için Seyşeller mahkemesinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulundu.

Şirket, Salı günü müşterilere e-postalarda yeniden yapılandırma süreciyle ilgili bir bildirim gönderdi. Mevduat sahiplerine rvUSD tokenleri, hisse senedi ve kilitli FLEX coinleri piyasaya sürme teklifi için mahkemeden onay isteyecek gibi görünüyor.

CoinFLEX CEO’su Mark Lamb Bloomberg’e verdiği demeçte;

Yeni bir hissedar grubunu Coinflex’e davet etmeyi dört gözle bekliyoruz ve bu durumu hızlı bir şekilde çözebileceğimiz ve mevduat sahiplerine maksimum değeri geri getirebileceğimiz bir durumda olmaktan memnuniyet duyuyoruz.

CoinFlex Para Çekme İşlemlerini Donduruyor

Yeniden yapılandırma başvurusu, şirketin yerel tokeni FLEX coinin (FLEX) ticaretini ve belirli bir kişinin hesabının negatif öz sermayeye girmesinden sonra hem kalıcı hem de spot ticareti askıya aldığı bir zamanda geldi.

Haziran ayında CoinFLEX, Coinflex CEO’su Mark Lamb tarafından önde gelen yatırımcı Roger Ver olarak tanımlanan “aşırı piyasa koşulları ve karşı tarafla ilgili devam eden belirsizlik” nedeniyle 84 milyon doları telafi etmek isteyen crypto para çekme işlemlerini engelledi ve Ver bu şekilde bir suçlama yaptı.

Ver, 28 Haziran’da attığı bir tweet’te şunları söyledi:

Bu karşı tarafa borcum olmadığı gibi, bu karşı tarafın da bana önemli miktarda borcu var ve şu anda fonlarımın iadesini istiyorum.

Coinflex daha sonra, borcunu tokenize ederek ve ABD dışındaki sofistike yatırımcılara satarak, 47 milyon dolarlık borçlu büyük bireysel müşteriye sattı ve fon toplama planlarını başlattı; ancak bu, yıllık %20 getiri sağlayan yeni tokenler çıkarttı ama bir marj çağrısını karşılayamadı.

Bu ayın ilerleyen günlerinde, kullanıcı çekimlerini hesap bakiyelerinin %10’una kadar kısmen yeniden açarak, şirketin yüksek profilli bir müşteri temerrüdü tarafından tetiklenen likidite kısıtlamalarından kademeli olarak kurtulduğuna dair temkinli bir iyimserlik yarattılar.

Büyük İşten Çıkarmalar, Rekor Para Çekmeler

Coinflex daha sonra, ödeme gücünü yeniden kazanmasını sağlayacak kurtarma planlarını açıklayan bir maliyet düşürme ve yeniden yapılandırma çabasıyla “önemli sayıda” çalışanını işten çıkardı.

Coinflex ayrıca Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi’nde (HKIAC) temerrüde düşen Roger Ver’e karşı yasal işlem başlatacak ancak bir karar almak ve onu Ver’in varlıklarına karşı uygulamak bir yıl kadar sürebilir gibi görünüyor.

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