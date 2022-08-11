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Web 3.0’ın benimsenmesini hızlandırmak için çalışan Ethereum’un (ETH) dişli rakibi Near Protocol (NEAR), ABD’nin önde gelen bir kripto para borsası olan Coinbase’in ticaret listesine eklenme haberinin ardından yükselişe geçti.

Coinbase Yol Haritası

Coinbase listeleme yol haritası, kripto para borsasının büyüyen ve desteklenen dijital varlıkların çeşitli değerlendirmeler uygulanarak oluşturulan kripto para projelerinden oluşuyor. Dev borsa yayımladığı yeni bir duyuruda, merkezi olmayan uygulama (DApp) platformu olan Near Protocol’ün listeye eklenmesiyle yol haritasını güncellediğini söyledi.

Near Protocol’ün Proof-of-Stake (PoS) Blockchain teknolojisi, yalnızca endüstri çapında ölçeklendirme sorunlarını çözmeyi değil, aynı zamanda hem geliştiriciler hem de teknoloji meraklısı olmayanlar için kullanıcı dostu olacak şekilde tasarlanmıştır. Yerel yönetim tokenı NEAR, çevrimiçi depolama, işlem ücretlerini ödeme ve ağ işlemlerini doğrulayarak bahis ödülleri kazanma için kullanılabilir. Web sitesinde kripto para projesi hakkında şu ifadelere yer verildi:

Basit, güvenli ve ölçeklenebilir teknolojisi sayesinde NEAR, milyonlarca kişiye yeni deneyimler icat etme ve keşfetme gücü veriyor. İş dünyası ve yaratıcılık daha sürdürülebilir daha kapsayıcı bir gelecek için yeniden tasavvur ediliyor. İnsanların paralarını, verilerini ve yeni fikirler inşa etme araçlarını kontrol ettiği bir dünya hayal ediyoruz.

NEAR Fiyatında Artış

Kripto para projesi ayrıca 2021 yılının Şubat ayından bu yana karbon nötr olduğunu ve aynı zamanda düşük işlem ücretleri ve farklı blok zincirleri arasında iletişim kurma yeteneği ile övündüğünü belirtiyor. Near Protokol son zamanlarda grafikleri yukarı yönlü çekiyor, kripto para birimi geçen aya göre %71,2 ve geçen Çarşambadan bu yana %29,2 oranında arttı. Ayrıca yazı kaleme alındığında NEAR, son 24 saat içerisinde %13 oranının üzerinde yükseldi ve 5.92 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Coinbase’in listeleme yol haritası, başlangıçta “mümkün olduğunca fazla bilgi simetrisi sağlayarak” şeffaflığı artırmak ve bir kripto para birimini listelemeye karar vermeden önce piyasa ile iletişim kurmak için oluşturuldu.