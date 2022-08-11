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Kripto para piyasalarının önde gelen bir analisti, SEC tarafından incelemeye alınması yüksek kripto para projelerinin özelliklerini takipçileriyle paylaştı.

SEC’in Menkul Kıymet Sınıflandırması

Yeni bir strateji oturumunda Coin Bureau sunucusu Guy Youtube üzerinden 2,09 milyon abonesine, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bir kripto para biriminin menkul kıymet olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmayacağını belirlemek için hangi faktörleri kullanabileceğini anlattı. Guy, ilk olarak, eski bir Coinbase ürün yöneticisine karşı yakın tarihli bir davadan bahsederek açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

SEC’in son şikayetine dayanarak, aşağıdaki kriterler bir kripto para projesini düzenleyici bir baskı riski altına sokabilir. Birincisi, Amerika Birleşik Devletleri merkezli olmak. SEC’in menkul kıymetler olarak sınıflandırdığı dokuz kripto para biriminden beşi ABD’de bulunuyor ve bu da onları düzenleyicinin elinin altında tutuyor. SEC’in ana motivasyonlarından birinin, kripto endüstrisinden para cezaları şeklinde olabildiğince fazla para kazanmak olduğu düşünülürse, bu mantıklı. Para cezalarının yerel kuruluşlara verilmesi çok daha kolay.

Bununla birlikte Guy, tamamlanmadan önce halka açılan projelerin SEC tarafından potansiyel hedefler olarak görülebileceğini söyledi. Ancak proje geliştiricileri için tüm işi yaptıktan sonra finansman arayan olası bir Catch-22 durumuna dikkat çekerek şunları söyledi:

Tamamlanmamış bir platform veya protokol… SEC herhangi bir şey inşa edilmeden önce para toplayan kripto para projelerinden hoşlanmaz. Ancak her şey inşa edildikten sonra para toplamak için daha az neden kalır. Bu nedenle, kripto para şirketleri ve geliştiricilerine kripto para projeleri tamamlandıktan çok sonra topluluk tarafından ödeme yapılan geriye dönük kamu malları finansmanı hakkında SEC’in ne düşündüğünü görmek ilginç olacak.

Detaylı Araştırma

Kıdemli analist için SEC tarafından incelemeye alınma olasılığı yüksek olan kripto para birimi ekip üyelerinin fiyat konusunda kamuoyuna yaptığı açıklamalar olduğunu belirterek konuşmasında şu ifadelere yer verdi: