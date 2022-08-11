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Dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7,3’lük bir değer artışı kaydederek 24.500 doları aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği değer artışları ile birlikte 1.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,2 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 500 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 24.500 Dolar Seviyelerini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7,3’lük bir değer artışı kaydederek 24.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Son 24 saatte %10’u aşan bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 460 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 333 dolar, XRP 0,38 dolar, Cardano (ADA) 0,54 dolar, Solana (SOL) 44,3 dolar ve Polkadot (DOT) da 9,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Celsius Network (CEL), Lido DAO (LDO) ve THORChain (RUNE) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto para birimi oldu.