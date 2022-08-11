X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   Piyasa Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Bitcoin (BTC), 24.500 Dolar Seviyelerini Aştı!

Piyasa Yönünü Yeniden Yukarı Çevirdi: Bitcoin (BTC), 24.500 Dolar Seviyelerini Aştı!

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7,3'lük bir değer artışı kaydeden Bitcoin (BTC), 24.500 dolar seviyelerini aştı.
08:43
11 Ağustos 2022
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakalayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7,3’lük bir değer artışı kaydederek 24.500 doları aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, yönünü yeniden yukarı çevirdi. Ethereum (ETH), kaydettiği değer artışları ile birlikte 1.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para birimlerinin toplam piyasa değeri, 1,2 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan piyasadaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte yaklaşık 500 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bitcoin (BTC), 24.500 Dolar Seviyelerini Aştı

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), dün akşam saatlerinden bu yana kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte yükseliş yönlü bir ivme yakaladı ve son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %7,3’lük bir değer artışı kaydederek 24.500 dolar seviyelerini aştı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, Bitcoin’deki değer artışlarının da etkisiyle güne yükseliş ile başladı. Son 24 saatte %10’u aşan bir değer artışı kaydeden Ethereum (ETH), kaydettiği son fiyat hareketleri ile birlikte 1.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan piyasadaki yükseliş ile birlikte volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre kripto para piyasasında, son 24 saatte ortalama 460 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Kripto Para Piyasasında Son Durum

Kaydettikleri son fiyat hareketleri ile birlikte Binance Coin (BNB) 333 dolar, XRP 0,38 dolar, Cardano (ADA) 0,54 dolar, Solana (SOL) 44,3 dolar ve Polkadot (DOT) da 9,5 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Öte yandan Celsius Network (CEL), Lido DAO (LDO) ve THORChain (RUNE) ise CoinMarketCap verilerine göre piyasa değeri en yüksek ilk 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlı değer artışı kaydeden ilk üç kripto para birimi oldu.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Thodex ve Terra Olaylarındaki Öncü Sinyaller! Dikkat Hatalar Tekerrür Eder!
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
İlgili Yazılar
Amerikan Başkanı Biden Açıkladı, Bitcoin Yükseldi! İşte Detaylar!
Amerikan Başkanı Biden Açıkladı, Bitcoin Yükseldi! İşte Detaylar!
JPMorgan’a Göre Yüzde 200 Yapan Altcoin’deki Yükseliş Devam Edecek!
JPMorgan’a Göre Yüzde 200 Yapan Altcoin’deki Yükseliş Devam Edecek!
Popüler Altcoin Birçok Sektörün İlk Tercihi Oldu! İşte Kritik Rapor!
Popüler Altcoin Birçok Sektörün İlk Tercihi Oldu! İşte Kritik Rapor!
Yüzde 400’lük Artışla Dikkatleri Üzerine Çeken Altcoin’de Büyük Hazırlık!
Yüzde 400’lük Artışla Dikkatleri Üzerine Çeken Altcoin’de Büyük Hazırlık!
Analitik Şirketi Santiment’tan Bitcoin ve Altcoin’ler için FUD Uyarısı!
Analitik Şirketi Santiment’tan Bitcoin ve Altcoin’ler için FUD Uyarısı!
Shib Coin Kaç Dolar? Shiba Fiyat Grafiği ve Yorum!
Shib Coin Kaç Dolar? Shiba Fiyat Grafiği ve Yorum!
Vitalik Buterin’den En Büyük Altcoin için Büyük Müjde!
Vitalik Buterin’den En Büyük Altcoin için Büyük Müjde!
Milyarder İsim Dogecoin Üzerinden Elon Musk’a Yüklendi: Dolandırıcı
Milyarder İsim Dogecoin Üzerinden Elon Musk’a Yüklendi: Dolandırıcı
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
Sıcak Gelişme: Real Madrid Ve Barcelona’dan Ortak Metaverse Hamlesi!
NFT Severler Dikkat! Bored Ape Yatch Club Gücünü Kayıp Mı Ediyor?
Whitelist Demek Bir Adım Öndesin Demek!
İngiliz Düzenleyiciden Arsenal FC’ye İkinci Token Uyarısı!
Son Teknik Analizler
DOW Teorisi Nedir?
Doji Nedir? Doji Türleri
Boğa Piyasası ve Ayı Piyasası Nedir?
Gökkuşağı İndikatörü Nedir? Nasıl Kullanılır?
Güncel DEFI Gelişmeleri
ABD’li Dev Banka Citigroup Kripto Para, DeFi ve Stablecoin Risk Yöneticisi Arıyor
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022