Meme coin'ler arasındaki rekabet devam ederken. önde gelen projeler token yakımları, ortaklıklar ve güncellemer ile bu süreçte fark yaratmayı hedefliyor.

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Meme coin’ler arasındaki rekabet devam ederken. önde gelen projeler token yakımları, ortaklıklar ve güncellemer ile bu süreçte fark yaratmayı hedefliyor.

BabyDoge, ilk Play-to-Earn (P2E) Oyununu Piyasaya Sürdü

Dogecoin (DOGE) topluluğu hayranları tarafından oluşturulan popüler bir meme tokeni olan BabyDoge, Decentraland’da (MANA)ilk Play-to-Earn (P2E) oyununu piyasaya sürdü. BabyDoge Çarşamba günkü bir Twitter gönderisinde, topluluk üyelerinin ilk P2E oyununu sektördeki önde gelen metaverse platformlarından biri olan Decentraland’da piyasaya sürdüğünü bildirdi. Kullanıcılar artık favori BabyDoge NFT’leri ile oynayabilir, ücretsiz token kazanabilir ve dijital evrendeki ilk P2E Pet Park’ta harika NFT’lerin kilidini açabilir.

Bu çarpıcı avantajlara ek olarak, BabyDogeNFT sahipleri oyunlarda %250’ye varan ödüller kazanabilir. Ethereum blok zincirinde yaklaşık 10.000 tokenize edilmiş varlık bulunuyor. NFT‘ler, şapkalar ve kürklü giysiler dahil olmak üzere 200’den fazla evcil hayvan özelliğinden tasarlandı.

Yakımlar, Tam Gaz Devam Ediyor

Baby Doge Coin geçtiğimiz günlerde Ağustos ayı için planladığı “Aylık Yakma Etkinliği”ni düzenledi. Şirket, 1,3 milyon dolar değerinde 1 katrilyon token yakıldığını bildirdi. 2022’nin başından bu yana, Baby DogeCoin’in dolaşımdaki devasa arzından katrilyonlarca BabyDoge yakıldı. Daha önce bildirildiği gibi para tarihindeki en büyük yakma etkinliği, BabyDoge ekibi tarafından gerçekleştirildi. Platform, 88.50 milyon dolar değerindeki 50 katrilyon BabyDoge’u yaktığını duyurmuştu. Bu devasa yakım, projenin 1. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirildi.

Eşi beneri görülmemiş yakımların ardından BabyDoge, CoinGecko’ya göre son sekiz ayda ilk 420 katrilyon token arzını 159.27 katrilyona indirdi. Meme coin savaşları devam ederken, projeler de çarpıcı duyurular yapmaya devam ediyor. Token yakımları, balina birikimleri ve ortaklıklar, kısa vadede umut olmaya devam ediyor. Shiba Inu’nun rakibi Baby DogeCoin 1 Temmuz’da 50 katrilyon token yakacağını duyurmuştu. Baby DogeCoin, 1 Temmuz’da 50 katrilyon token yakacağını açıklayarak toplulukta heyecan yaratmıştı. Bu karar, projenin doğum günü etkinliğinde yaptığı oylama sonrası alındı. BabyDoge topluluğu, ezici bir çoğunlukla, 50 katrilyon tokenin bir kerede yakılması lehinde oy kullandı. Baby Doge Coin doğum gününü 2 Haziran’da kutladı. Doğum Günü etkinliğinde, proje 5.100.000 dolar (5.10 milyon ) değerinde toplam 3 katrilyon token yaktı.