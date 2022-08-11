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Bounce Finance Governance Token Nedir?

Bounce Finance Governance Token, likidite madenciliği, merkezi olmayan yönetişim ve stake mekanizmalarını içeren merkezi olmayan bir açık artırma platformudur.
12:26
11 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bounce Finance Governance Token, likidite madenciliği, merkezi olmayan yönetişim ve stake mekanizmalarını içeren merkezi olmayan bir açık artırma platformudur. Bounce Finance Governance Token ilk ilkesinin, rekabetçi bir takas ortamı yaratan kaynakların kıtlığı olduğu ifade ediliyor.

AUCTION Nedir?

“Swap” fikri, katılımcılar için sonsuz likiditenin sağlandığı Uniswap’tan kaynaklanıyor. Bu harika bir konsept olarak görülse de, Bounce Finance Governance Token bunun yerine tam tersi senaryoya odaklanıyor. Bounce Finance Governance Token, sınırlı sayıda token veya NFT’ler gibi diğer varlıklar için rekabetçi bir ortam sağlıyor. Varlıklar, çeşitli şekillerde açık artırmaya çıkarılabiliyor:

  • Sabit fiyat
  • Kapalı teklif
  • Hollanda türü müzayede
  • İngiliz türü müzayede

Öte yandan Bounce Finance, zincirler arası bir merkezi olmayan açık artırma protokolü olarak tanımlanabilir. AUCTION token’ı olarak da bilinen yerel Bounce token’ı, Bounce Finance kripto ekosisteminin kalbinde yer alır. Sahipler, tokenı protokolde yönetişim ve operasyonel maliyetler için kullanabilir. Merkezi olmayan açık artırma platformları, büyük hacimli teklif sahiplerinin açık artırmalara katılması için bir yol sağlar. Ayrıca Bounce, çok sayıda uygulama için özelleştirilebilir açık artırmalar oluşturmak için çok çeşitli ürünler ve araçlar sunar.

Bounce ayrıca stake mekanizmaları ve likidite madenciliği gibi merkezi olmayan finans (DeFi) unsurlarını da içerir. Ayrıca, kullanıcılar NFT pazarı aracılığıyla varlık işlemi yapabilir ve otomatik yürütme ile özel ve halka açık OTC işlemlerinden yararlanabilir. Ayrıca, Bounce AUCTION sahipleri, merkezi olmayan açık artırma protokolünde değişiklik yapma tekliflerini sunmak ve oylamak için zincir üzerinde yönetişime katılabilir.

AUCTION olarak da bilinen Bounce belirteci, Bounce Finance kripto ekosisteminin yerel hizmet belirtecidir. Merkezi olmayan açık artırma protokolü platformunun çalışması için ve protokol yönetişimi için esastır. Bir AUCTION tokenı, yönetim teklifleri için tek bir oya eşittir. Bu, daha fazla AUCTION tutmanın, katılımcılara daha fazla oy ve dolayısıyla karar vermede daha fazla etki hakkı verdiği anlamına gelir. AUCTION, benimsemeyi ve platform faydasını artırmak için oyun teorisi ve ekonomik teşvikleri bir araya getirirken “fayda sağlama ve değer gerçekleştirmeyi” de kolaylaştırır.

AUCTION Coin Yorum

Bounce Finance merkezi olmayan açık artırma protokolü, merkezi olmayan açık artırmalara katılmanın çeşitli yollarını sağladığı için dikkat çekiyor. Mevcut çok çeşitli açık artırma türleri ile Bounce Finance, son derece özelleştirilebilir parametrelere sahip, çeşitli, izinsiz, merkezi olmayan bir açık artırma protokolü olması ile de dikkatleri çekiyor.

CoinMarketCap verilerine göre AUCTION Coin, 22,208,535 dolar ile piyasa hacmi bakımından 619. sırada kendisine yer buluyor. Bunun yanında yazının yayına hazırlandığı sırada 10,6 dolardan işlem gören AUCTION Coin’in 24 saatlik işlem hacminin 21,496,769 USD olduğu görülüyor. Ayrıca AUCTION Coin, 12 Mayıs 2022’de 3,74 dolar ile dip seviyeyi görürken 12 Nisan 2022’de de 70,6 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırdı.

Bunlara ek olarak şu anda dolaşımda 2,083,955  AUCTION bulunuyor ve AUCTION Coin maksimum arzının 10,000,000 Astar olacağı ifade ediliyor.

AUCTION Coin Nasıl Alınır?

AUCTION Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para alım satım platformu Binance aracılığı ile hızlı ve güvenli bir şekilde satın alınabilir.

AUCTION Coin satın almak için öncelikle Binance’e üye olmak ve ardından itibari para göndermek gerekiyor. Türk Lirası ya da dolar gibi bir itibari para gönderiminin yapılmasının ardından AUCTION Coin’in işlem gördüğü Bitcoin (BTC), BUSD ve Tether (USDT) AUCTION işlem çiftinde alım işlemi gerçekleştirilebilir.

Bunlara ek olarak Binance’de sadece piyasa değerinden değil daha düşük değerden de satın alma emri vererek kullanıcılar istedikleri fiyattan satın alma işlemlerini gerçekleştirebilir. Bunun için Limit sekmesini kullanmanız ve almak istediğiniz miktar ile almak istediğiniz fiyatı girmeniz yeterli olacaktır.

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