Upbit’te Listelenen Internet Computer (ICP) Hızla Yükseldi

Güney Kore’nin en büyük kripto para borsalarından Upbit, Internet Computer (ICP) için Kore wonu, Bitcoin ve Tether işlem çiftlerini desteklemeye başladı. Açıklamanın ardından ICP kısa sürede önemli bir fiyat artışı yaşadı.

Yeni İşlem Çiftleri ve İlk Tepkiler

Upbit’in 11 Mart tarihi itibarıyla duyurduğu ICP listelemesiyle birlikte, yatırımcılar bu varlığı ilk kez yerel fiat parayla doğrudan alıp satma imkanına sahip oldu. ICP fiyatı birkaç saat içinde 2,40 dolardan 2,90 dolara yükselirken, bu hareket Güney Kore piyasasından gelen alım ilgisinin etkisine bağlandı.

Upbit’in pazar payı Güney Kore’de oldukça yüksek ve platformda gerçekleşen listelemeler genellikle kısa vadede ilgili kripto paralarda hızlı fiyat hareketlerine yol açıyor. Daha önce gerçekleşen benzer süreçlerde de yeni eklenen varlıkların fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmıştı.

Market Support Update – Internet Computer (ICP)



Supported Markets: KRW, BTC, USDT Market



Trading opens at: 2026-03-11 17:00 KST estimated

Koreli Yatırımcıların Piyasaya Girişi ve Önlemler

ICP’nin Kore wonu ile alım satıma açılması, yatırımcılara stablecoin dönüşümü yapmadan piyasaya doğrudan girebilme imkanı sağladı. Bu tür doğrudan listelenmeler geçmişte de anlık fiyat sıçramaları ile sonuçlanmıştı. Ancak geçmiş örneklerde olduğu gibi, bu artışların bir kısmının kısa süreli kalabildiği de gözleniyor.

Borsa, işlem çiftlerinin açılışında piyasa oynaklığını sınırlamak amacıyla standart uygulamalarını hayata geçirdi. Duyurunun ardından yaklaşık 90 dakika sonra token yatırma işlemleri başlatıldı; alım işlemleri ise ilk beş dakika boyunca askıya alındı. Ayrıca, önceki gün kapanış fiyatının yüzde 10 altındaki satış emirlere geçici olarak izin verilmedi.

Internet Computer’ın Arka Planı ve Gelişmeleri

Internet Computer, DFINITY Foundation tarafından geliştirilen ve blockchain tabanlı merkeziyetsiz uygulamalar ile internet servislerinin zincir üzerinde barındırılmasını amaçlayan bir ağ olarak öne çıkıyor. Platformun ekonomik modeli, ağ kullanımı arttıkça ICP tokenlerinin yakılmasını ve böylece arz üzerinde denge kurulmasını sağlıyor.

DFINITY, ağın büyümesine yönelik “Mission 70” isimli yeni bir stratejik inisiyatifi de devreye aldı. Bu program, 2026 yılı sonuna kadar ICP token enflasyonunu yüzde 70’e kadar azaltmayı hedefliyor. Ayrıca 80/20 Cloud Engine modeliyle ekosistem gelirlerinin yeniden dağıtılması, yüksek talep gören hizmetlerde token yakımının artırılması ve özellikle yapay zeka altyapısı gibi yeni kullanım alanlarının desteklenmesi planlanıyor.

Yapılan bu güncellemeler, hem platformun teknik kapasitesini hem de ICP arz-talep dengesini güçlendirmeye dönük adımlar içeriyor. Upbit’in listelenmesi ise Kore piyasasında ICP’ye erişimi kolaylaştırarak kısa vadede fiyat hareketliliğini tetikledi.