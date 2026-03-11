Gate ve Bank Frick, Kurumsal Müşteriler İçin Çoklu Para Birimli Kripto-Fiat Hizmeti Başlattı

Küresel kripto para borsası Gate, Lihtenştayn merkezli Bank Frick ile yaptığı iş birliği kapsamında çoklu para birimli fiat giriş ve çıkış hizmetlerini başlattı. Sunulan bu yeni hizmet, farklı ülkelerde faaliyet gösteren kurumsal müşterilerin geleneksel finans ile dijital varlık piyasaları arasında daha hızlı ve pratik şekilde hareket etmelerini mümkün hale getiriyor.

Kurumsal Yatırımcılara Kolaylaştırılmış Erişim

Gate ve Bank Frick ortaklığıyla sunulan çözüm; hedge fonları, varlık yöneticileri, aile ofisleri ve profesyonel yatırımcıların birden fazla itibari para biriminde işlem yapmasına olanak sağlıyor. Bu sayede kullanıcıların ellerindeki parayı önce başka bölgesel para birimlerine çevirmek zorunda kalmadan kriptoya erişim ve işlem yapması mümkün. Platform, kripto alım-satımı ile itibari para giriş ve çıkışlarında karşılaşılan operasyonel karmaşıklığı ve sınır ötesi ticarette yaşanan işlem gecikmelerini azaltmayı hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, hizmetin başlangıcında çoklu para birimli fiat yatırma ve çekme işlemleri destekleniyor. Böylece kurumsal müşteriler için dijital varlık piyasasında işlem süreçleri hızlanıyor ve zamana bağlı kısıtlamalar minimuma iniyor.

xPULSE Altyapısı ile 7/24 Nakit İşlemleri

Bank Frick’in özel olarak geliştirdiği xPULSE ödeme altyapısı, bu iş birliğinin temelinde yer alıyor. xPULSE teknolojisi, fiat banka transferlerinde geleneksel sistemlerde var olan mesai saatleri ve işlem bekleme sürelerini ortadan kaldırarak 7 gün 24 saat, neredeyse anlık para transferine imkan sağlıyor. Böylece platform üzerinden yapılan para yatırma ve çekme işlemleri günün her saati gerçekleştirilebiliyor.

Bank Frick, 25 yılı aşkın süredir finans sektöründe faaliyet gösteriyor ve ticarî olarak düzenlenmiş blok zinciri bankacılığı, tokenizasyon ve dijital varlık altyapıları alanında uzmanlaşmış durumda. Banka; kripto para borsaları, piyasa yapıcılar ve finans kurumlarına regülasyona uygun dijital varlık piyasasına erişim imkanı sağlıyor.

Regülasyon ve Uyum Standartlarına Vurgu

Her iki şirketin yöneticileri ortak açıklamalarında, sunulan hizmetin fiat ve kripto piyasaları arasında köprü işlevi göreceğini belirtiyor.

İş birliğinin amacı, hem finansal altyapının güvenilirliğini güçlendirmek hem de küresel piyasalarda regülasyon ve uyum standartlarına bağlı kalmak olarak aktarılıyor.

Sunulan hizmetle, kurumsal yatırımcılar ve profesyonel piyasa katılımcılarının dijital varlık piyasasına regülasyon uyumlu şekilde giriş ve çıkış yapabilmeleri hedefleniyor.

Ayrıca, iki şirketin iş birliğinin global ölçekte daha fazla ülkeyi kapsayacak biçimde genişlemesi için ilave planlamalar üzerinde durulduğu ifade ediliyor.

Diğer taraftan Gate Group, Birleşik Arap Emirlikleri’nde regüle edilen Gate Dubai platformunu resmî olarak faaliyete geçirerek Orta Doğu’daki varlığını da güçlendirmiş oldu. Gate Technology FZE üzerinden yürütülen operasyon, bölgedeki sanal varlık hizmet sağlayıcı lisansı ile destekleniyor.