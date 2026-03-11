Kalshi, Brezilya’da Tahmin Piyasası Ürününü Makro Konularla Başlatıyor

ABD merkezli türev piyasası platformu Kalshi, ilk uluslararası adımını Brezilya’da attı. Kalshi, finans sektörü oyuncularından XP International ve onun aracı kurum ağı Clear ile iş birliğine giderek, Brezilyalı yatırımcılara yeni bir varlık sınıfı sunduğunu duyurdu. Platformda yer alan kontratlar, enflasyon ve faiz oranı gibi ekonomik göstergelere dayalı olarak sunuldu ve ürün, CFTC tarafından düzenlenen türev finansal araçlar çerçevesinde tanımlandı.

Makro Verilere Dayalı Ürünler

Tanıtım kapsamında ilk aşamada Brezilya’da yalnızca halihazırda uluslararası yatırım hesabı bulunan Clear müşterileri yeni ürünlere erişebilecek. İlk kontratlar doğrudan Brezilya ekonomisinin makro göstergeleri olan IPCA enflasyon oranı ve Selic faiz kararlarına odaklandı. Spor veya seçim gibi konular, en azından platformun ilk fazında kontrat menüsünde yer almıyor.

Kalshi bu iş modelinde, yatırımcı kitlesi uluslararası piyasalarla deneyimli ve hacimli bir müşteri tabanına sahip olan XP ve Clear’ın gücünü arkasına alıyor. 2025’in son çeyreği itibarıyla XP, yaklaşık 4,8 milyon aktif müşteri, 1,49 trilyon Brezilya reali tutarında müşteri varlığı ve 18 bin danışmandan oluşan güçlü bir dağıtım yapısına sahip. Kalshi’nin kurucu ortağı, uluslararası ortakların mevcut müşteri ve marka değeri nedeniyle ülkelerde dağıtım hızının arttığını belirtiyor.

Brezilya’da Piyasa ve Regülasyon Çerçevesi

Brezilya, 2025 yılı boyunca ülke genelinde geniş kapsamlı önlemlerle bireysel spekülasyon kaynaklı bağımlılıkla mücadeleyi hızlandırdı. Maliye Bakanlığı, yalnızca bir yılda 25 binin üzerinde yasa dışı siteyi engelledi. Ayrıca devlet tarafından kurulan merkezi kendini dışlama platformu, ilk 40 günde 217 binden fazla kişisel erişim engelleme talebi aldı. Bu taleplerin önemli bir bölümü, kullanıcıların kontrol kaybı veya ruhsal sağlık nedenleriyle geldi.

Sağlık Bakanlığı 2026’da, bağımlılık riskini azaltmak için gözlemevi ve telepsikolojik destek programlarını başlatırken, 20 bin sağlık çalışanını da eğitime aldı. LENAD tabanlı akademik araştırmalar yaklaşık 10,9 milyon Brezilyalının finansal veya ailevi sorunlara yol açacak şekilde tehlikeli derecede spekülatif davranış sergilediğini gösteriyor. Bu kişilerin yaklaşık 1,4 milyonu ise daha ağır bir bağımlılık riski altında yer alıyor.

Merkez Bankası verilerine göre 2024’ün ilk sekiz ayında 24 milyon kişi, en az bir kez çevrimiçi platformlara Pix yolu ile transfer gerçekleştirdi. Aylık toplam transfer tutarı ise 2025’te 30 milyar real seviyesine yükseldi.

Ekonomik Araştırmalar ve Kullanıcı Davranışları

Platformun sunumunda tahmin piyasası ürünleri, “gerçeğin piyasası” veya yaygın deyişle bilgi-finans yaklaşımı ile çerçeveleniyor. Bu bakış açısında kontrat fiyatlarının, dağılmış bilgi ve beklentileri olasılık biçiminde topladığı vurgulanıyor. Ancak Kalshi’nin geçmişteki kontrat verileri üzerine yapılan bağımsız akademik çalışmalar, kontratların ortalama olarak ücret sonrası yüzde 22 zarar ettiğini ortaya koyuyor.

Benzer şekilde, Polygon blokzincirini kullanan Polymarket platformunda yapılan zincir üstü analizlerde, yaklaşık 1,7 milyon cüzdan adresinin yüzde 70’i zarar ile kapandı. Toplam karın ise ağırlıklı olarak çok küçük bir katılımcı grubu arasında toplandığı gözlemlendi.

Bu veriler, perakende kullanıcıların önemli bir kısmının kayıpla ayrıldığı ve kazancın dağılımının yoğunlaştığı bir katılımcı ekonomisine işaret ediyor. Brezilya’daki kamu otoriteleri de ulusal ölçekte müdahaleleri tam olarak bu risk yapısı nedeniyle inşa etti.

2026’da Karşıtlıklar Daha Net Görünüyor

Yeni ürünlerin Brezilya’da piyasaya sürülmesi, ülkenin aynı yıl genel seçim ve FIFA Dünya Kupası gibi yüksek profilli ve ikili sonuçlu başlıklarla gündemde olduğu bir döneme denk geldi. Ancak şu an için Kalshi, ne seçim ne de spor karşılaşmalarıyla ilgili kontrat açılacağını doğrulamadı; ürünler sadece makroekonomik değişkenlerle sınırlı kalıyor.

Platformun dağıtım modeli ve yasal arka planı, ürünü mevcut halk sağlığı tartışmalarından ayrı konumlandırmaya çalışırken, ülkedeki düzenleyici kurumlar bu farklılaşmanın kitle düzeyinde sürdürülebilir olup olmayacağı konusunda hassasiyet taşıyor. Kalshi’nin ilerleyen dönemde kontrat menüsünü genişletip genişletmeyeceği ise şirket politikası ve yürütülecek regülasyon süreçlerine bağlı olacak.