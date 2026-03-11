CZ, Forbes’un 110 Milyar Dolarlık Servet Tahminine Tepki Gösterdi

Binance’in kurucusu ve eski CEO’su Changpeng Zhao, son dönemde Forbes tarafından yapılan ve kişisel servetini 110 milyar dolar civarında gösteren değerlendirmeye itiraz etti. Kripto dünyasında CZ olarak tanınan Zhao, bu hesaplamanın piyasa gerçekleriyle uyumlu olmadığını savunuyor.

Forbes’un Servet Değerlendirmesi Eleştirildi

Forbes’un küresel milyarderler listesinde 17. sırada yer verilen Zhao, bu listenin Bill Gates gibi isimlerin üzerinde konumlandırılmasını da gerçekçi bulmadığını belirtti. Zhao, yayımlanan rakamların yalnızca şahsi servetini abartmakla kalmadığını, aynı zamanda Binance’in finansal büyüklüğüne dair yanıltıcı bir algı oluşturduğunu ileri sürüyor. Aslen Çin kökenli olan ve kripto para sektörünün önde gelen figürlerinden biri haline gelen Zhao, Binance’i 2017 yılında kurmuştu ve borsanın büyümesinde kilit rol oynadı.

Kamuoyuna sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kripto şirketi kurucularının servetinin hesaplanmasında geleneksel teknoloji şirketi kurucularına kıyasla daha farklı ve şeffaf olmayan yöntemler kullanıldığını aktardı. Karşılaştırma yapmak için TikTok’un sahibi ByteDance’in yıllık gelirinin yaklaşık 150 milyar dolar olduğunu, kurucusu Zhang Yiming’in ise 69 milyar dolar servete sahip gösterildiğini ifade etti. Zhao, buna karşın Binance’in tahmini yıllık gelirinin 5 milyar dolar civarında olduğunu, ancak kendi servet tahmininin çok daha yüksek yazıldığını vurguladı.

“Rakamlar birbiriyle örtüşmüyor.”

Zhao, sosyal medyada yaptığı paylaşımda bu uyumsuzluğu son dönemde internette paylaşılan bir grafik üzerindeki verilerden fark ettiğini ve Forbes’un tam makalesini okumadan bile tabloyu değerlendirebildiğini belirtti. Ayrıca, gerçekte bu kadar yüksek bir servete sahip olsaydı, listede mevcut konumundan çok daha aşağıda yer almasının beklenebileceği yorumunu da yaptı.

Kripto Piyasasındaki Dalgalanma Tahminleri Zorlaştırıyor

Söz konusu tartışma, kripto para piyasasında son dönemde yaşanan ciddi dalgalanmaların hemen ardından gündeme geldi. 2026 yılında büyük kripto varlıklarında değer kayıpları yüzde 50’yi aşarken, sektör temsilcilerinin servetlerinin yorumlanması daha da karmaşık bir hal aldı. Kripto şirketi kurucularının servet tahminleri, genellikle sahip oldukları token varlıkları ve borsa hisselerinin toplam değeri baz alınarak hesaplandığı için, piyasa koşullarına bağlı olarak rakamlarda büyük dalgalanmalar yaşanabiliyor.

Bazı analistler, Zhao’nun geçmiş dönemde yaşadığı hukuki süreçlerin de bu değerlendirmelerde etkili olduğunu belirtiyor. 2025 yılında gerçekleşen başkanlık affının ardından, Binance’teki hisselerinin değerinin önceden uygulanan hukuki risk indirimlerinin kaldırılmasıyla yeniden değerlendirildiği bildirildi. Bu değişiklik, Zhao’nun Binance’teki hisse değerlemesinin tam potansiyeline daha yakın şekilde yansıtılmasına imkan tanıdı.

Kripto sektörü, piyasa hareketleri ve regülasyonlara dair belirsizliklerin yüksek olduğu bir alan olmayı sürdürüyor. Servet tahminlerinin bu kadar geniş farklılıklar göstermesi de, özellikle kripto dünyasının şeffaflık ve volatilite gibi yapısal özelliklerinden kaynaklanıyor.