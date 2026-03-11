Strive, Temettü Artışıyla Birlikte Bitcoin ve STRC Hissesi Satın Aldı

Dallas merkezli finansal teknoloji şirketi Strive, 2026 yılının Mart ayında önemli bir dizi finansal adım attı. Şirket, dijital kredi stratejisini güçlendirmek amacıyla SATA olarak bilinen tercihli hisse ürününde temettü oranını yükseltirken, bilançosuna daha fazla bitcoin ve yeni bir kredi enstrümanı eklediğini açıkladı.

Temettü Oranında Artış ve Bitcoin Alımı

Strive, SASATA tercihli hisse senedinde temettü oranını 25 baz puan artışla yüzde 12,75’e yükseltti. Hissedarlar için hisse başı 1,0625 dolar temettü ödemesinin de 15 Nisan tarihinde yapılacağı belirtildi. Aynı zamanda SATA hisselerinin hedeflenen işlem aralığı 99–101 dolar arasında belirlendi. 100 doların altındaki yeni ihraçlardan ise kaçınılacağı ifade edildi.

Şirket, son dönemde yaptığı alımlarla 179 adet daha bitcoin satın alarak toplam bitcoin varlığını yaklaşık 13.311 adede çıkardı. Strive ayrıca nakit varlıklarının yanında bilançosuna 50 milyon dolar değerinde, Strateji şirketinin STRC kodlu tercihli hisse senedinden 500.000 adet ekledi.

Yönetimden ve Risk Ekibinden Açıklamalar

Strive yürüttüğü yeni işlemlerle SATA ürününün kredi profilini güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti. CEO Matthew Cole, yapılan düzenlemelerin tercihli hisselerin işlem aralığında istikrar sağlamanın yanı sıra, uzun vadede sıradan hissedarların bitcoin performansına göre getirisini destekleyeceğini aktardı.

Matthew Cole, varlık dağılımı ve temettü ayarlamaları ile tercihli hisse yatırımcılarına daha güçlü ve sürdürülebilir kazanç sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Şirketin riskten sorumlu yöneticisi Jeff Walton, STRC hisse alımının geleneksel tahvillere kıyasla daha yüksek getiri ve likidite sunduğunu, bu sayede kısa ve orta vadeli sermaye yönetiminin daha etkin yapılacağını açıkladı.

9 Mart itibarıyla Strive’ın STRC alımı öncesi nakit ve nakit eşdeğerlerinin 143,4 milyon dolar seviyesinde olduğu, mevcut bitcoin, STRC ve nakit bakiyesinin SATA faiz ödemelerini 19 yıldan fazla süreyle karşılayacak düzeyde olduğu bilgisi paylaşıldı.

Strive ve Strateji Şirketine Pozitif Analist Görüşü

Strateji şirketi de geçen hafta yaptığı işlemle 1,28 milyar dolar karşılığında yaklaşık 17.994 bitcoin satın aldı ve toplam bitcoin portföyünü 738.731 adede yükseltti. Bu miktarın piyasa değeri yaklaşık 50 milyar dolara ulaştı.

Bu gelişmelerin ardından yatırım bankası B. Riley Financial, Strateji ve Strive şirketleriyle ilgili analizini güncelleyerek her iki hisseye de “al” notu verdi; Strateji için 175 dolar ve Strive için 12 dolar hedef fiyat açıkladı. Bitcoin ve ilişkili hisse değerlerindeki son gerilemenin yatırımcılar için değer açısından fırsat oluşturabileceği belirtildi.

Analistler, Strateji’nin en büyük kurumsal bitcoin sahibi olarak ölçeğini ve sermaye yapısını öne çıkardı. Şirketin ana sermaye türleri, dönüştürülebilir tahviller ve birden fazla seri tercihli hisseyle çeşitlilik gösteriyor. Diğer yandan Strive, yaklaşık 13.132 BTC’lik nakit rezervinin yanı sıra varlık yönetim kolunda 2,5 milyar dolara ulaşan portföyü ve Semler Scientific’in tamamı hisse yoluyla gerçekleştirilmiş yeni satın alımıyla dikkat çekti.