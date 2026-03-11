Hyperscale Data, 2026’da AI ve Blockchain Büyümesiyle 180–200 Milyon Dolar Gelir Hedefliyor

Veri merkezi ve dijital altyapı alanında faaliyet gösteren Hyperscale Data, 2026 mali yılı için gelir beklentisini 180 ila 200 milyon dolar aralığında açıkladı. Şirketin bu hedefi, yıllık bazda yüzde 80 ile 100 arasında bir büyümeye karşılık geliyor. Tahmin edilen artışta Ballista Group’un yeniden yapılanma süreci sonrası tam yıl katkısı ile yapay zeka, blokzincir ve dijital platformlarda genişleme çabalarının etkili olduğu vurgulandı.

Gelirdeki Dalgalanmalara Rağmen Sektörde Yukarı Yönlü Eğilim

Hyperscale Data’nın 2024 yıl sonu gelirinin 106,66 milyon dolar olarak gerçekleştiği, bunun bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,9’luk bir düşüş anlamına geldiği belirtildi. 2023 yılında ise 134,85 milyon dolar gelir elde edilmiş ve bu da 2022’ye göre yüzde 14,6’lık bir artışa işaret etmişti. 2022 yılında ise gelir, bir önceki yıla göre yüzde 124,5 artarak 117,64 milyon dolara ulaşmıştı.

Gelirlerdeki bu dönemsel dalgalanmalara karşın, küresel ölçekte hyperscale veri merkezi sektörünün hızlı büyümesini sürdürdüğü görülüyor. 2021 ile 2024 yılları arasında sektördeki IT altyapı yatırımlarının yüzde 190 oranında artış gösterdiği kaydedildi.

Yapay Zeka ve Blokzincir Platformlarının Katkısı Artıyor

Hyperscale Data, 2026 yılında yapay zeka altyapısı, yazılım çözümleri ve blokzincir tabanlı hizmetlerden 24 ila 44 milyon dolar arasında gelir elde etmeyi hedefliyor. Şirket; yüksek performanslı bilgisayar sistemleri ile büyük dil modeli eğitimi, çıkarım iş yükleri ve kurumsal barındırma alanlarında artan talebe odaklanacak.

Yönetim Kurulu Başkanı Milton “Todd” Ault III, geçmişte yapılan dijital platform ve altyapı yatırımlarının, ileriye dönük olarak gelirin ölçeklenmesini ve operasyonel verimliliğin artmasını sağlayacağını ifade etti.

Kredi ve Ticaret Faaliyetleriyle Gelir Çeşitleniyor

Hyperscale Data, Ault Lending iştiraki aracılığıyla kredi ve ticaret faaliyetlerinden 2026’da 20 ila 30 milyon dolar arasında ek gelir bekliyor. Bu gelirlerin yaklaşık 10 milyon dolarlık kısmının yılın ilk çeyreğinde kaydedildiği raporlandı.

Şirket yönetimi, marj oranı yüksek bu operasyonların ve yapay zeka ile blokzincir girişimlerinin, Hyperscale Data’yı 2026’nın dördüncü çeyreğinde kârlılığa taşıyacak temel unsur olacağı beklentisini dile getirdi. CEO Will Horne, yazılım platformları ve blokzincir altyapısının şirketi hem gelir büyümesi hem de marj iyileşmesi adına avantajlı bir konuma getirdiğini belirtti.

Geçtiğimiz yıl Hyperscale Data, Bitcoin hazinesinin mevcut bakiyesi ve gelecek alımlarına ayrılan nakitle birlikte yaklaşık 76 milyon dolara ulaştığını, bu tutarın piyasa değerinin yüzde 100’ünü aştığını duyurmuştu.