Binance’de Türev İşlemleri Spot Hacmi Beşe Katladı

Binance üzerinde vadeli işlem hacminin spot işlemlere oranı, 2023 ortasından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Kripto piyasasında büyük hacme sahip olan Binance, son dönemde türev işlemlerdeki belirgin artış ile öne çıkıyor. Platformsaki vadeli işlem hacmi, spot piyasaya kıyasla beş kat daha fazla işlem gördü.

Türev Hacimler Yükselişte

Binance, 2025 yılında toplamda 32,39 trilyon dolarlık işleme ev sahipliği yaptı. Bu işlemlerin 25,4 trilyon dolarlık bölümünü vadeli işlemler oluştururken, spot işlemler 6,99 trilyon dolarda kaldı. Geçen yıla kıyasla türev işlem hacminde yaklaşık yüzde 20’lik bir artış görüldü. Aynı dönemde spot işlemlerde ise herhangi bir değişim yaşanmadı.

Kripto pazarındaki bu veri, profesyonel yatırımcıların ve kurumların kaldıraçlı işlemlere ilgisinin artmaya devam ettiğini gösteriyor. Türev işlemler, piyasadaki likiditenin kayda değer oranını oluştururken, yatırımcılar pozisyonlarını hedge etme ve daha yüksek getiri potansiyeli elde etme amacına yöneliyor.

Vadeli İşlemler Piyasa Yapısında Belirleyici

Uzmanlar, Binance’de vadeli işlem hacmindeki yükselişi türev piyasalarının yapısal büyümesiyle ilişkilendiriyor. Vadeli işlem sözleşmeleri, yatırımcılara fiyat hareketlerine ilişkin pozisyon açma ve risk yönetimi imkanı sunuyor. Kaldıraçla işlem yapma fırsatı da yatırımcıların ilgisini sürekli yüksek tutuyor.

Borsalarda türev ürünlerin egemenliği, sektör genelinde piyasaların likiditesinin büyük bölümünü oluşturan bir trende işaret ediyor. Yükselen ticaret hacmiyle birlikte, vadeli işlem piyasaları kripto ekosisteminin genel işleyişinde merkezi bir rol oynamaya başladı.

Binance platformunda sağlanan 10 kat kaldıraçlı işlemler ise, yatırımcıların görece düşük sermaye ile daha büyük pozisyonlar açabilmesini mümkün kılıyor. Ancak bu tür işlemlerde alınan borcun ve uygulanacak ek ücretlerin geri ödenmesi zorunlu oluyor.

BNB ve Binance’e Yönelik Gündemdeki Konular

Borsa üzerindeki hareketlilikle birlikte Binance Coin (BNB) için de çeşitli öngörüler gündeme geliyor. Kurumsal ortaklıklar, BNB Smart Chain’in büyümesi ve deflasyonist arz modeli BNB’nin fiyatına pozitif etki yapabileceği belirtiliyor. Ayrıca ABD’de potansiyel bir ETF’nin gündeme gelmesi, BNB üzerinde ilave bir katalizör olarak görülüyor.

Öte yandan Binance, iç denetim ekibinin Tron blockchain üzerinde İran’la bağlantılı Tether işlemlerini tespit ettiği ve buna ilişkin personelin işten çıkarıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Binance, “İç denetim ekibimizin İran’a bağlı büyük ölçekli Tether transferleri tespit ettiğine ve bu nedenle çalışanların işten çıkarıldığına dair herhangi bir bulgumuz ya da doğrulanmış bir bilgi yoktur ve bu iddiaları kesin bir şekilde reddediyoruz” açıklamasında bulundu.

Vadeli işlemlerdeki bu artış ve spot piyasadaki durağanlık, kripto piyasasında yeni bir denge arayışının sürdüğünü gösteriyor.