Mastercard Kripto Ortaklık Programı ile Dijital Varlıkları ve Geleneksel Ödemeleri Birleştiriyor

Özet

  • Mastercard, kripto ve geleneksel ödeme sektörlerini bir araya getiren küresel bir ortaklık programı başlattı.
  • Program, sektörün önde gelen birçok şirketini ödeme altyapısına yenilik getirmek için bir araya topluyor.
  • Girişim, blokzincir teknolojilerinin finansal sistemlere entegrasyonu ve küresel iş birliğini hedefliyor.
Uluslararası ödeme devi Mastercard, kripto paraların finansal sistemlere entegre edilmesini hedefleyen küresel ölçekte bir ortaklık programı başlattı. Yeni girişim, blokzincir, finansal teknoloji ve geleneksel bankacılık sektöründen 85’in üzerinde şirketin iş birliğini içeriyor. Binance, Circle, Gemini, PayPal, Paxos, Ripple, BitGo ve Crypto.com gibi önde gelen isimler bu programda yer alıyor.

İçindekiler
1 Küresel İşbirliği ve Hedefler
2 Programın Yapısı ve Mastercard’ın Kripto Geçmişi
3 Geleneksel Ödeme Ağlarında Dijitalleşme Yarışı

Küresel İşbirliği ve Hedefler

Crypto Partner Program adıyla tanıtılan yeni girişim, blokzincir tabanlı teknolojilerin mevcut ödeme altyapılarına nasıl entegre edilebileceğini pratik uygulamalar üzerinden araştırmayı amaçlıyor. Özellikle yurtdışı para transferleri, şirketler arası ödemeler ve küresel ölçekte yapılan ödemeler programın ana ilgi alanları arasında bulunuyor. Mastercard’ın üst düzey yöneticileri Raj Dhamodharan ve Sherri Haymond, dijital varlıkların finansal piyasalarda giderek daha etkili hale geldiğine dikkat çekti.

Yapılan açıklamaya göre, dijital varlıklar yeni bir döneme giriyor ve blokzincir ile kriptonun artık yalnızca alternatif sistemler olarak değil, gerçek dünyada çözümler sunabilen teknolojiler olarak değerlendirildiği ifade edildi. Blokzincir uygulamaları, anlık mutabakat, programlanabilir ödemeler ve 7/24 sınır ötesi transferler gibi avantajlar sağlayarak mevcut ödeme ağlarını destekliyor.

Programın Yapısı ve Mastercard’ın Kripto Geçmişi

Mastercard’ın yeni programı, farklı sektörlerden şirketlerin doğrudan Mastercard ekipleriyle ürün geliştirme ve strateji üzerine çalışmasını öngörüyor. Böylece, zincir üstü ödeme hız ve esnekliğini mevcut kart sistemlerinin küresel ölçeğiyle birleştiren çözümler ortaya çıkarmak hedefleniyor.

Program; ortak fikir alışverişi, teknik bilgi paylaşımı ve sektörel standartlar üzerinde iş birliğini de teşvik ediyor. Mastercard, bu girişimin temel amacının teknik yenilikleri ölçeklenebilir ve regülasyonlarla uyumlu ürünlere dönüştürmek olduğunu belirtiyor.

Daha önce de kripto bağlantılı ödeme kartları sunan Mastercard, blokzincir girişimlerine destek vermiş ve Start Path programı ile çeşitli start-up’larla iş birliğine gitmişti. Ayrıca bankalar için dijital varlıklarla ilgili uyumluluk ve risk yönetimi alanında farklı hizmetler geliştirdi.

Geleneksel Ödeme Ağlarında Dijitalleşme Yarışı

Bu adım, ödeme sistemlerinde dijital varlıkların daha yaygınlaşmasına dönük genel bir eğilimin parçası olarak görülüyor. Örneğin Visa, stabilcoinlerle ödeme uygulamalarını test ederken, bankalar da blokzincir tabanlı mevduat ve ödeme sistemlerini araştırıyor. Mastercard ise yenilikçi teknolojileri mevcut ağlara entegre etmeye odaklanıyor.

Şirketin ödeme ağı, 200’ün üzerinde ülkede bankalar, işletmeler ve müşterilere ulaşıyor. Mastercard, bu ölçek ve güvenilirliğin zincir üstü çözümlerle desteklenebileceğini vurguluyor.

Mastercard programını “yenilikçilere özel, uygulamaya hazır” şeklinde tanımlıyor. Crypto Partner Program çerçevesinde kripto kökenli şirketler, ödeme hizmeti sağlayıcıları ve finansal kuruluşların iş birliğiyle sektör genelinde inovasyona açık, sorumlu büyümenin desteklenmesi planlanıyor.

Raj Dhamodharan ve Sherri Haymond, “Zincir üstü inovasyonu, günlük ödemelerin temelini oluşturan altyapıyla birleştirerek, gelecek teknolojilerin mevcut sistemlerle uyumlu şekilde çalışmasını sağlıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

