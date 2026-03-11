Bitcoin, 8.000 Dolarlık Haftalık Dalgalanmanın Ardından 70.000 Dolar Üzerinde Tutunuyor

Bitcoin, 11 Mart itibarıyla 70.374 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu seviyede fiyat, kripto para teknik analiz uzmanı GainMuse’un ‘yapısal’ destek çizgisi olarak tanımladığı ve mevcut trendi belirlediği ana trend çizgisinin hemen üzerinde yer alıyor.

Piyasa Hareketi ve Destek Seviyeleri

Hafta 4 Mart’ta 73.800 dolar seviyesine yakın açılırken, takip eden günlerde satış baskısı arttı ve 8 Mart’a kadar fiyat art arda geriledi. Düşüş tek seferlik sert bir hareketten ziyade, küçük tepkilerle aşağı yönlü süren ve piyasada güçlü alıcıların devreye girmediği bir fiyat dağılımı şeklinde gerçekleşti.

9 Mart’ta iki saatlik bir periyotta, haftanın en yüksek işlem hacmiyle birlikte fiyat hızla 67.200 dolardan 65.800 dolara düştü. Bu seviye, teknik tablo açısından haftanın en kritik noktası oldu. Satış dalgası sonrasında alıcılar hızla devreye girdi ve fiyat birkaç saat içinde yukarı yönlü hareket etti.

Kısa süre içinde Bitcoin önce 67.000, sonra 68.000 ve 69.000 dolar seviyelerini geçti; 10 Mart’a gelindiğinde tekrar 70.000 doların üzerine tırmandı. Yaklaşık 48 saatte 65.800 dolardan 70.374 dolara gerçekleşen bu toparlanma, %7’lik bir yükselişe işaret ediyor. Bu hızlı dönüş, düşüş sürecindeki yavaş tempoya kıyasla alıcıların ilgili seviyede güçlü biçimde pozisyon aldığını gösteriyor.

Teknik Görünüm ve Orta Vade Analizi

GainMuse’un uzun vadeli fiyat analizlerinde, mevcut fiyat hareketi 2024 ve 2025 dönemlerindeki geniş bir teknik yapının devamı olarak tanımlanıyor. Bitcoin, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108.000 doların ardından bir flama formasyonunu aşağı kırarak hızla geriledi. Bunu, bir üçgen ve sonra da bir düşüş flaması takip etti ve fiyat mevcut seviyeye, yükselen makro destek trendine kadar geriledi.

Söz konusu destek çizgisi, geçmiş yılları kapsayan çoklu zaman dilimlerinde de piyasanın genel hareketini yönlendiren bir göstergesi oldu. Şu an için bu çizgi, mart ayı başındaki düzeltmede işlem gören 65.000–67.000 dolar bölgesinde konumlanıyor.

Uzun vadeli grafikte oluşan birikim bölgesi, 60.000 ila 70.000 dolar aralığında dikkat çekiyor. Glassnode tarafından aktarılan URPD verileri de düzeltme döneminde yaklaşık 600.000 adet Bitcoin’in bu bantta el değiştirdiğini gösteriyor. Hem teknik yapı hem de blokzincir verileri, aynı aralığın piyasada etkin biçimde kullanıldığını doğruluyor.

Olası Senaryolar ve Kritik Seviyeler

GainMuse tarafından yapılan analizde, makro destek çizgisinin üzerinde kalınması durumunda fiyatın kademeli şekilde toparlanma ihtimali öne çıkıyor. Bu durumda gözler ilk olarak şubat ayındaki kırılma bölgesine, yani 85.000 dolar seviyesine çevriliyor. Orta vadeli hedeflerin gerçekleşebilmesi için ise 74.000 dolardaki direnç noktası da dahil olmak üzere, birkaç ara seviyenin aşılması gerekiyor.

Eğer destek çizgisi aşağı kırılırsa, ilk savunma hattı 9 Mart’ta görülen 65.800 dolar seviyesi. Bu seviyenin altında, 60.000–63.000 dolar bandı ise bir sonraki olası likidite alanı olarak izleniyor.

Geçerli fiyat olan 70.374 dolarda Bitcoin, iki saatlik grafikte görünen kesikli destek çizgisinin üzerinde tutunmaya devam ediyor. 9 Mart’ta test edilen bu makro trend çizgisi korunurken, yakın vadede gerçekleşecek herhangi bir yeniden testin sonucu, fiyatın yönünü belirleyecek en önemli unsur olarak öne çıkıyor.