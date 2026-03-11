Gen Z ve Millennials, Kripto Paraya Yönelik İlgide Diğer Kuşakları Geride Bırakıyor

Northwestern Mutual’ın yayımladığı yeni bir rapor, ABD’de genç kuşakların yüksek riskli varlıklara olan ilgisinin açık farkla zirvede olduğunu gösteriyor. Araştırmaya göre, özellikle kripto varlıklar ile birlikte spor alanlı öngörü piyasalarına yönelim, kendini ekonomik olarak geride hisseden bir neslin en belirgin finansal davranışı olarak öne çıkıyor.

Kripto ve Tahmin Piyasalarının Gençler Arasındaki Yeri

Rapor, kripto paralara olan ilgiyi nesiller arasında belirgin farklarla ortaya koyuyor. Gen Z olarak tanımlanan en genç kuşakta kriptoya ilgi oranı %32 seviyesinde ölçülürken, Millennials grubunda bu oran %35’e yükseliyor. Buna karşılık, Gen X’in kriptoya ilgisi %20’ye, Boomers olarak tanımlanan en yaşlı kuşakta ise %8’e kadar geriliyor. ABD genelinde yetişkin nüfusta kripto ilgisi %24 olarak belirtiliyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta, gençlerin kripto varlıklarla birlikte tahmin piyasalarına da aynı oranda ilgi göstermesi. Gen Z bireylerinde, hem kripto paralara hem de tahmin piyasalarına %32 seviyesinde eş zamanlı ilgi tespit ediliyor. Bu veriler, farklı alanlara yönelen bağımsız gruplardan ziyade, aynı kişiler içinde anlamlı bir örtüşmeye işaret ediyor.

Northwestern Mutual, bu eğilimi “finansal nihilizm” olarak değerlendiriyor ve burada asıl motivasyonun, geleneksel finansal sistemlerde ileriye gitmenin zorlaştığı ortamda bir çeşit bilinçli risk arayışı olduğu görüşünü dile getiriyor.

Davranışların Arkasındaki Nedenler

Raporda, kuşaklar arası yüksek riskli yatırım tercihlerinin temelinde finansal olarak geride hissetme eğiliminin olduğu vurgulanıyor. Genç kesimde kriptoya yönelen %32’lik kesimin çoğunluğunun bu tercihi, blockchain teknolojisinin risk-getiri potansiyelini uzun süre inceleyerek değil; konut maliyetleri, öğrenci borçları, ücret artışının varlık fiyatlarına kıyasla geride kalması ve emeklilik birikimi gereksinimi gibi nedenlerle klasik yolların yeterli görülmemesi nedeniyle yaptığı aktarılıyor.

Bu motivasyon, yatırımcının risk iştahında belirgin bir profil ortaya çıkarıyor. Kriptoya, sadece avantajlı gördüğü için değil, mevcut finansal sistemde ilerleyemeyeceği düşünüldüğü için yönelenler; genellikle yüksek volatiliteye sahip varlıklara yöneliyor, uzun dönemli dalgalanmalarda pozisyonunu korumakta zorlanabiliyor ve sosyal medyada kısa sürede büyük getiri imasıyla öne çıkan anlatılardan daha çok etkileniyor.

Tahmin Piyasaları ve Regülasyon Gelişmeleri

Genç nesil arasında kripto ile tahmin piyasalarına benzer oranda ilgi gösterilmesi, düzenleyici kurumların da dikkatini çekiyor. ABD’de Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) Başkanı Rostin Behnam’ın gündeminde, tahmin piyasaları için küresel bir standart belirlenmesi ve ABD’nin bu alandaki düzenlemeleri öne çıkıyor. Ayrıca, Hyperliquid’in HIP-4 adıyla duyurduğu izinsiz tahmin piyasası protokolü gibi platformlar da bu genç talebe yanıt vermeyi hedefliyor.

Raporda öne çıkan bulguya göre, her üç Gen Z bireyinden birinin aynı anda hem kripto varlıklara hem öngörü piyasalarına ilgi göstermesinin, bu iki alanı entegre şekilde sunan platformlar açısından ciddi bir yeni pazar potansiyeli barındırdığı belirtiliyor. Bu çapta bir kitlenin, regülasyon süreçleriyle eşzamanlı şekilde hedeflenmesi ise sektörün öncelik verdiği bir gelişme olarak görülüyor.