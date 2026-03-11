Avrupa Merkez Bankası, Appia yol haritasıyla tokenizasyon sürecinde yeni bir dönem başlatıyor

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa’nın finansal altyapısını dijitalleştirmeye yönelik uzun vadeli bir strateji geliştirdi. Banka, Appia isimli yol haritası kapsamında, merkeziyetsiz defter teknolojisinin geleneksel finans sistemleriyle nasıl entegre edileceğine dair ayrıntılı bir plan sundu. Bu girişimin temelinde, Avrupa finans piyasalarında tokenizasyonun yaygınlaşması ve bu piyasaların merkez bankası parasıyla desteklenmesi amaçlanıyor.

Appia yol haritası ve hedefleri

Appia, Avrupa finansal sisteminde dijital varlıkların kullanımının önünü açmayı ve dağıtık defter tabanlı altyapıyla mevcut ödeme ve mutabakat sistemleri arasındaki köprüyü kurmayı hedefliyor. ECB’nin stratejisi, finansal istikrarı koruma vurgusuyla aşamalı bir entegrasyon öngörüyor.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi Piero Cipollone, Appia’nın, mevcut finansal altyapıdan geleceğin tokenizasyon odaklı piyasalarına geçişin yolunu açtığını aktardı. Cipollone, yeni stratejinin temelinde merkez bankası parasının yer aldığına dikkat çekerek şu ifadelere yer verdi:

Appia, bugünün finansal sistemini yarının tokenizasyona dayalı piyasalarına taşırken temelini merkez bankası parasıyla oluşturuyor.

Pontes: Dağıtık defter tabanlı mutabakat altyapısı

Appia stratejisinin merkezi unsurlarından biri olan Pontes, Euro Sistemi’nin dağıtılmış defter teknolojisine dayalı mutabakat altyapısı olarak öne çıkıyor. Pontes’in, 2026’nın üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Sistem, blokzincir tabanlı finansal altyapıları mevcut euro mutabakat sistemi TARGET Services ile birleştirecek şekilde tasarlandı.

Şu anda TARGET Services, Avrupa genelinde euro üzerinden gerçekleşen işlemleri işliyor. Yeni dönemde, bu altyapının dağıtık defter platformlarına entegre edilmesiyle, tokenlaştırılmış menkul kıymetler ve diğer dijital finansal ürünler de merkez bankası parası ile uyumlu bir şekilde takas edilebilecek.

Dijital euro ve sektörün görüşleri

Yol haritasında öngörülen bir diğer önemli başlık ise dijital euro süreci. ECB, uzun zamandır beklenen dijital euroyu 2029 yılında devreye almayı planlıyor. Ancak bu süreçte, Avrupa yasama organlarının gereken yasal düzenlemeleri tamamlaması zorunlu tutuluyor.

ECB, Appia yol haritasının yayınlanması ile birlikte, kamu ve özel sektör katılımcılarına yönelik bir danışma dönemi başlattı. Sektör temsilcileri, belgeye ilişkin bölümler hakkında görüş bildirebilir veya Appia’nın altyapı bileşenlerine katkı sağlamak için önerilerini sunabiliyor. Bazı yanıtların, katılımcıların isimleriyle kamuya açıklanacağı, projeye katılım başvurularının ise gizli tutulacağı ifade edildi. Danışma dönemi 22 Nisan’a kadar sürecek ve sunulan katkılar uzun vadeli yol haritasının şekillenmesinde etkili olacak.

Öte yandan, ECB’nin Bitcoin’e yaklaşımı da netlik kazandı. Banka Başkanı Christine Lagarde, 2025 Ocak ayında Bitcoin’in yüksek oynaklık, güvenlik riskleri ve yasa dışı işlemlerle ilişkilendirilebileceği gerekçesiyle, ECB rezervlerinde bu varlığa yer verilmeyeceğini açıkladı. Kurum, Bitcoin’in güvenli, likit veya uygun bir merkez bankası varlığı olmadığını değerlendiriyor.