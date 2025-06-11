Ünlü İsim Açıkladı! Artık Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana Gibi Kripto Paralarla Yetinilmemeli

Bitwise’ın Baş Yatırım Sorumlusu (CIO) Matt Hougan, kapsamlı bir kripto para portföyü oluşturmanın yolunun sadece Bitcoin $107,041.02, Ethereum $2,725.94 veya Solana gibi temel önde gelen kripto paraları veya Uniswap benzeri uygulamalara yatırım yapmaktan geçmediği görüşünde. Hougan, Circle‘ın yakın zamandaki halka arzını örnek göstererek kripto para ile bağlantılı hisse senetlerinin de bu portföye dahil edilmesi gerektiğini vurguladı. Hatırlanacağı üzere USDC stablecoin’inin ihraççısı Circle, geçen hafta Perşembe günü CRCL hisse koduyla halka arz oldu ve ilk günde yüzde 167 değer kazandı. Hisse 10 Haziran itibarıyla 105,91 dolardan işlem görüyor ve 28 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı. Hougan, yatırımcıların Bitcoin’den sonra kripto paranın ikinci önemli uygulaması olarak tanımladığı stablecoin sektöründeki bu şirkete yoğun ilgi gösterdiğini vurguladı.

Circle’ın Halka Arzı ve Stablecoin Pazarındaki Büyüme

Circle, geçen hafta gerçekleştirdiği halka arzda talebin teklifin 25 katına ulaştığını ve hissenin belirtilen aralığın üzerinde, 31 dolardan fiyatlandığını duyurdu. İşleme açıldığı ilk gün yüzde 167’lik sıçrama kaydeden CRCL hissesi dikkat çekici bir başlangıç yaptı. Yakalanan performans yatırımcıların stablecoin ekosisteminin merkezindeki bir şirkete olan iştahını gözler önüne serdi.

Hougan, stablecoin’lerde yönetilen varlıklarının (AUM) son beş yılda 4 milyar dolardan 250 milyar dolara yükseldiğine dikkat çekti. ABD Hazine Bakanlığı‘nın projeksiyonlarına göre bu rakamın 2030 yılına kadar 2 trilyon doları aşması bekleniyor. Hougan, “Hükümetin temel senaryosunun önümüzdeki beş yılda yüzde 700 büyümeyi öngördüğü başka bir sektör bulmak zor” yorumunu yaptı.

İhraççı şirketler stablecoin kullanıcılarına faiz ödemedikleri için yedekte tuttukları Hazine bonolarından elde edilen faiz geliriyle kazanç sağlıyor. Mevcut kısa vadeli Hazine oranları dikkate alındığında sektörün yıllık gelirinin yaklaşık 10 milyar dolar olduğu ve AUM’nin 2 trilyon dolara ulaşması durumunda bunun 80 milyar dolara çıkabileceği ifade ediliyor.

Kripto Portföyünde Çeşitlendirme Stratejisi

Hougan, Bitcoin‘in ötesinde kripto para piyasasında değerin nerede birikeceğine dair temel bir tartışma olduğuna dikkat çekti. Ona göre sorulması gereken asıl soru “Ethereum veya Solana gibi ekosistemi besleyen temel katmana mı, yoksa Uniswap gibi gelir üreten uygulamalarda mı yoğunlaşmak mı” olmalı. Pek çok kripto para tutkunu merkeziyetsiz ekosistem dışına çıkmıyor olsa da Hougan, Circle gibi kripto parayla bağlı hisse senetlerinin de klasik bir uygulama oyunu sunduğunu savundu. Bu şirketler halka açık Blockchain‘lerin altyapısından yararlanıyor ancak bu ayrıcalık için yalnızca küçük bir ücret ödüyorlar.

Hougan, bu durumu “Circle, Ethereum üzerinde bir stablecoin’i kuruşun çok küçük bir kısmına çıkarabilir. Ancak bu stablecoin dünyanın hemen her ülkesindeki yüz milyonlarca kişi tarafından anında erişilebilir. Bu çok düşük maliyetle ve neredeyse anında dünyanın her yerine aktarılabilir, DeFi uygulamalarında kullanılabilir, akıllı sözleşmelerle programlanabilir.” dedi. Bu durumu otuz yıl önce internetin küresel ölçekte içerik üretimini demokratikleştirmesine benzeterek halka açık Blockchain‘lerin de finans için aynısını yaptığını söyledi.

Altyapı mı, Uygulamalar mı?

Circle, Blockchain’ler üzerinde yeni işletmeler kuran tek kripto para bağlantılı hisse senedi değil. Hougan, Coinbase‘in Layer 2 Base ağından gelir elde ettiğini, Galaxy‘nin staking’ten yılda yaklaşık 100 milyon dolar kazandığını ve Mastercard‘ın ise şirketlerin borç almasını, borç vermesini ve sınır ötesi ödemelerini daha verimli hale getirmek için Ethereum ve Avalanche $20.83 gibi Blockchain’lerle entegre olan bir platform işletmesini örnek gösterdi.

Hougan, bu gelişmelerin kripto para piyasasının birçok bölümünün uzun vadede astronomik bir şekilde gelişeceğine inanmalarının temelini oluşturduğunu ifade ederek “Daha fazla uygulama kullandıkça temel altyapı daha değerli hale gelecek ve altyapı sürekli iyileştikçe uygulamalar değer kazanacak.” dedi. Değerin Blockchain’lerin kendisine mi yoksa üzerine inşa edilen şirketlere mi birikeceğini kesin olarak bilmenin mümkün olmadığını kabul eden Hougan, “Bu nedenle bence en iyi yol her ikisine de sahip olmak” eklemesini yaptı.