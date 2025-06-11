Fiyat Fırladı Gitti! Türklerin Sevdiği Altcoin’de Çift Haneli Yükseliş

Arbitrum (ARB), kripto para dünyasında yeniden gündemde. Layer 2 devi Arbitrum Vakfı’nın ilk 1 milyon dolarlık DeFi hibe programını başlatması ve ağında FDUSD stablecoin’inin kullanıma sunulmasının ardından ARB’nin fiyatında çift haneli bir artış kaydetti. ARB, günlükte yüzde 11,76 ve haftalıkta ise yüzde 10,21’lik yükselişle piyasa değerini bir gecede yüzde 12,08 artırarak 1.98 milyar dolara yükseldi. Günlük işlem hacmi ise yüzde 115’ten fazla artarak 364.11 milyon dolara ulaştı. Altcoin‘deki bu hareketlilik yatırımcıların artan ilgisinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor.

Arbitrum’un Son Fiyat Hareketleri ve Güncel Piyasa Verileri

Arbitrum’un ana ağ varlığı ARB coin, son günlerde belirgin bir yükseliş trendi içinde hareket ediyor. Fiyat, günlük grafikte 9 günlük Basit Hareketli Ortalama (SMA) seviyesi olan 0,3616 doların üzerinde kırılım yaptı ve bu seviye artık destek görevi görüyor. ARB, 0,417 dolar olan gün içi zirvesinin altında, 0.4073 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu, altcoin‘in 24 saat içindeki en düşük seviye olan 0,3635 dolardan sağlıklı bir yükseliş anlamına geliyor.

Piyasa verileri bu yükselişin arkasında güçlü bir alım baskısı olduğunu gösteriyor. Günlük işlem hacmindeki sert artış ve piyasa değerindeki önemli sıçrama yatırımcı güveninin arttığına işaret ediyor. Son mum çubuklarında görülen uzun alt fitiller düşüşlerde belirgin bir alım ilgisinin varlığını gösteriyor. Bu, teknik analizde klasik bir yükseliş sinyali olarak kabul ediliyor.

ARB, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2,40 doların hala yaklaşık yüzde 83 altında işlem görmesine rağmen son hareket boğa trendine dair umutları artırmış durumda.

ARC Coin Teknik Analizi ve Olası Senaryolar

Teknik göstergeler ARB coin’in kısa vadeli momentumunun güçlü olduğunu ancak düzeltme sinyalleri de verdiğini gösteriyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), 58,33 seviyesinde ve aşırı alım bölgesi olan 70 seviyesine yaklaşıyor. Yani RSI henüz aşırı seviyelerde değil ve bu da kısa vadede olası bir düzeltme veya konsolidasyon ihtimalinin olmadığına işaret ediyor. Fiyatın önündeki kritik direnç noktası 0,48 dolar seviyesi.

Bu direnç seviyesinin başarıyla aşılması durumunda ARB’nin bir sonraki hedefi 0,51 dolar seviyesi olabilir. Bu seviyenin üzerinde kalıcı bir kırılım olması altcoin’in aylardır süren düşüş trendinden kesin bir dönüşün teyidi anlamına gelecek. Ancak mevcut destek seviyesi olan 0,36 doların altına düşülmesi fiyatın yeniden bir konsolidasyon dönemine girmesine veya daha kötüsü, daha derin bir düzeltmeyle sarsılmasına yol açabilir. Mevcut tabloda yatırımcıların bu önemli destek ve direnç seviyelerini dikkatle takip etmesi gerekiyor.