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  •   Kripto Analisti En Büyük Altcoin İçin Takipçilerini Uyardı! Yüzde 51 Kayıp Riski

Kripto Analisti En Büyük Altcoin İçin Takipçilerini Uyardı! Yüzde 51 Kayıp Riski

Altcoin kralını önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Orta vadeli beklentilerini paylaşan uzman analist takipçilerini uyardı.
21:15
13 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Yüzbinlerce yatırımcı tarafından yakından takip edilen popüler bir analist altcoin kralı için uyardı. Bitcoin’in son rallisi henüz bir durağa ulaşmadı ve sürekli yukarı yönlü hareket devam ediyor. Ancak her düşüşün bir sonu olduğu gibi bu yükselişin de durulacağı bir alan olacak. Uzman analiste göre Bitcoin’in seyri en büyük altcoin için kritik seviyeye düşüşü tetikleyebilir.

Ethereum Fiyat Analizi

Kripto traderı Jason Pizzino, Ethereum‘un bu hafta mütevazı bir ralli yaşadıktan sonra ağır bir düzeltme yaşayabileceği konusunda uyarıyor. Yeni bir videoda Pizzino, 279.000 YouTube abonesine, Ethereum’un ayı piyasasındaki düşüş trendinin halen bozulmadığını söyledi. Popüler kripto para analisti altcoin kralı için şunları söyledi;

“Henüz günlük ölçekte ayı piyasası düşüş trendini kırmadık, burada 1700 dolar ve 2000 dolar var. Bu düşüş tepelerini halen geçemedik. Dolayısıyla ETH için yukarı yönde hala önemli miktarda direnç bulunuyor.”

Ether fiyatı yazı hazırlandığı sırada yaklaşık 1400 dolardan işlem görüyordu. Pizzino, Ethereum’un kısa vadede yükselişte görünmesine rağmen, ABD dolarının değer kazanması ve Bitcoin (BTC) ile diğer risk varlıklarının düşüşe geçmesi halinde bunun değişebileceğini söylüyor.

“Eğer Bitcoin düşüşe geçer ve S&P500 yönünü aşağı çevirirse Ethereum ciddi miktarda geri çekilecek”.

Ethereum Kaç Dolara Düşer?

Analiste göre Ethereum, kritik destek seviyelerini kaybettiği taktirde en son Aralık 2020’de kaydedilen dip seviyelere kadar çekilebilir. 2022 yılında 1000 doların altına düşen fiyat Kasım çöküşünde psikolojik destek bölgesini korumaya devam etmişti. Fakat Bitcoin fiyatındaki bir düşüş, Mart ayında kilidi açılacak yaklaşık 16 milyon Ether ile birleştiğinde yatırımcılar fiyatın önemli ölçüde eridiğini görebilir.

ETH fiyatı için 2 kilit alan bulunuyor. Bunlar 1080 ve 880 dolar destek seviyeleridir. Bu seviyeler kırılırsa 700-900 dolar arasındaki bölgeyi ziyaret edeceğiz. Çok uzak bir ihtimal, belki de gerçekleşmez. Ancak Ethereum için burada izlenmesi gereken kilit alanlar bunlar.”

Elbette analistler sadece tahmin eder ve zaman onları haklı veya haksız çıkarır. Yaptıkları tahminlerin gerçekleşmek gibi bir zorunluluğu da yoktur.

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