Son Dakika: ABD ve Çin Anlaştı Kripto Paralar Yükselişte, Trump Duyurdu

Bitcoin (BTC) $107,041.02 fiyatı Çin ile ABD’nin artan gerilimi nedeniyle düşüş yaşamıştı ancak artık sorun ortadan kalktı. Biraz önce Trump müjdeyi verdi. 2 gündür heyetler görüşme sağlıyordu ve dün akşam Lutnick “işler harika gidiyor” diyerek toplantıdan ayrıldı ve sonraki açıklamalarda anlaşma şartlarının netleştiğinden bahsedildi. Artık top Çin’de. Kripto paralar yükseliyor.

Kripto Paralar Yükseliyor

Tarifelerin küresel ticaret savaşına dönüşmesi ve resesyonu tetikleme riski nedeniyle risk piyasaları 6 aydır baskılanıyordu. Ancak gelinen noktada Çin ile anlaşan Trump diğer ortaklarıyla da uzlaşmaya varacaklarının mesajını vermiş oldu. Bugünün en büyük iki duyurusundan birini Trump paylaştı.

“Çin ile anlaşmamız tamamlandı, Xi ve benim nihai onayımıza tabi. Tam manyetikler ve gerekli tüm nadir toprak elementleri Çin tarafından peşin olarak tedarik edilecek. Toplam %55 gümrük vergisi alıyoruz, Çin %10 alıyor. İlişkiler mükemmel! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!” – Trump, Truth Social

Uzun vadede gümrük tarifelerinin sıfırlanması üretimin ABD’ye taşınması halinde mümkün olacak. Şimdilik makul oranlara çekilen vergiler enflasyona olumsuz etki etse de resesyon riskini baskıladığı için olumlu.