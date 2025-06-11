Kripto Para

Son Dakika ABD Enflasyon Verisi Açıklandı, Kripto Paralar Düşecek Mi?

Özet

  • Beklentinin aksine çekirdek enflasyon artış yaşamadığı için BTC 110 bin dolara yaklaştı.
  • Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)
  • Goldman yine de tarifelerin etkisiyle birkaç ay enflasyonda artış bekliyor.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Bugün 2 büyük gelişmeye ev sahipliği yapıyor. İlkini Trump dakikalar önce duyurdu. İkincisi ise biraz önce açıklanan ABD enflasyon verisiydi. Kripto para yatırımcıları artık yükselişin devam ettiği günler görmek istiyor ve altcoinler ezildikçe ezildi. Peki enflasyon bize ne söylüyor? Kripto paralar düşecek mi?

Kripto Paralar Düşecek Mi?

ABD enflasyonu pandemi sonrası parasal genişleme ile %9’a dayandı ve Fed’in agresif faiz artışlarıyla dizginlendi. Yıllardır sıkı para politikasını sürdüren Fed enflasyonu %2’de yeniden sabitlemeye çalışıyor. Büyük ölçüde başarılı da oldu manşet enflasyon Nisan ayında %2,3’e geriledi ve çekirdek enflasyon geçtiğimiz ay gelen verilerde %2,88 seviyesindeydi.

Ancak en iyi senaryoda küresel %10 gümrük tarifesiyle enflasyonun bir süre artması bekleniyor. Bugün Trump Çin ile anlaştıklarını açıkladı ve %10’a %55 olacak şekilde toplamda %65’lik vergi ile ticaretin yapılacağı açıklandı. Elbette bu durum mal ve hizmet fiyatlarını etkileyecek. Dolayısıyla enflasyonu da yukarı çekecek, yakıt fiyatlarındaki düşüş bunun az bir kısmını telafi edebilir. Goldman, önümüzdeki birkaç ay boyunca çekirdek enflasyonun %0,35 oranında artmasını bekliyor. %2 tabanına dayanan PCE isse 27 Haziran tarihinde açıklanacak.

Bugün açıklanan veriler ise şöyle;

  • ABD Enflasyon Açıklanan: %2,4 (Beklenti: %2,4 Önceki: %2,3)
  • Çekirdek Enflasyon Açıklanan: %2,8 (Beklenti: %2,9 Önceki: %2,8)

Enflasyon yükselecek ancak şimdi değil. Çekirdek enflasyon beklentinin aksine önceki aya göre artmadı. Eğer tarifelerin etkisini sınırlayabilecek adımlar atılabilirse Fed’in faiz indirimleri için önü açılabilir. Ay sonunda gelecek PCE verisinin de düşük gelmesiyle kripto paralar için Temmuz ayının daha güzel başlaması mümkün.

BTC 110 bin dolar sınırında.

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Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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Fatih Uçar
By Fatih Uçar
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Yıllar önce yeni teknolojilere, şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm. 2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımla kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi. Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır.
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