Şimdi Duyuruldu! Ethereum ve Bitcoin Destekli Stablecoin’iyle Ünlü Bu Altcoin Bugün Binance’de Listelenecek

Kripto para borsası Binance, Resolv (RESOLV) adlı yeni altcoin projesini HODLer Airdrops kapsamında kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre 28-31 Mayıs tarihleri arasında BNB’lerini Simple Earn veya On-Chain Yields ürünlerine yatıran kullanıcılar otomatik olarak RESOLV coin ödülü kazanma hakkı elde edecek. RESOLV coin‘ler spot piyasaya geçmeden önce kullanıcı cüzdanlarına dağıtılacak ve 11 Haziran’da yani bugün Binance’de listelenerek işlem görmeye başlayacak.

Resolv İçin HODLer Airdrops’unun Detayları ve Dağıtım Süreci

Resolv (RESOLV), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren, ABD dolarına sabitlenmiş, kendi öz kaynaklarıyla Ethereum (ETH) $2,725.94 ve Bitcoin (BTC) $107,041.02 destekli USR adlı bir stablecoin’i bulunan bir protokoldür. Binance, USR’nin ihraççısı Resolv’ün ana ağ varlığı RESOLV coin’i HODLer Airdrops programının 21’nci projesi olarak duyurdu.

RESOLV coin dağıtımı 28 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 03.00’da ile 31 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 02.59 arasında BNB’lerini Binance Simple Earn (Esnek ve/veya Sabit) ve/veya On-Chain Yields ürünlerine yatırmış olan kullanıcıları kapsıyor. Toplam 1 milyar adet olan RESOLV arzının yüzde 2’sine karşılık gelen 20 milyon adet RESOLV coin hak kazanan kullanıcılara dağıtılacak.

Kullanıcıların hak kazandıkları miktar belirtilen dönemdeki ortalama BNB tutarlarına göre hesaplanacak ve bir kullanıcının payı, toplam havuzdaki ortalamasının yüzde 4’ünü aşamayacak. Airdrop bilgilerinin HODLer Airdrops sayfasında görüntülenmesi yaklaşık 5 saat içinde başlayacak. Coin’in spot işlemlerin başlamasından en az 1 saat önce kullanıcıların spot cüzdanlarına aktarılması planlanıyor.

RESOLV Coin Saat 17.30’da Spot Piyasada Listelenecek

Binance, RESOLV coin’ini 11 Haziran 2025 tarihinde TSİ 17.30’da itibarıyla spot piyasada listeleyerek işlemlere açacak. Altcoin kullanıcıların USDT, USDC, BNB, FDUSD ve TRY paritelerinde alım satım yapabileceği çeşitli piyasa paritelerinde listelenecek. Coin, yüksek volatilite ve risk potansiyeli nedeniyle “seed tag” etiketiyle işaretlenecek. Kullanıcılar bu duyurudan yaklaşık 1 saat sonra RESOLV coin’lerini Binance’a yatırmaya başlayabilecek.

Binance Alpha Market’te halihazırda RESOLV alım satımı yapılabiliyor. Ancak spot işlemlerin başlamasıyla altcoin Binance Alpha’daki listelenme durumunu kaybedecek. Spot piyasada işlemlerin başlamasıyla RESOLV’nin dolaşımdaki arzı 155.75 milyon adet coin olacak. Ek olarak listeleme sonrası pazarlama kampanyaları için 5 milyon adet RESOLV coin daha ayrılacak.