BINANCE

Şimdi Duyuruldu! Ethereum ve Bitcoin Destekli Stablecoin’iyle Ünlü Bu Altcoin Bugün Binance’de Listelenecek

Özet

  • Binance, altcoin Resolv'ü (RESOLV) HODLer Airdrops programı kapsamında kullanıcılarına dağıtacak.
  • 28-31 Mayıs'ta BNB'sini Simple Earn veya On-Chain Yields'e yatıranlar otomatik olarak hak kazanacak.
  • RESOLV coin'ler 11 Haziran'daki listelemeden önce kullanıcı hesaplarına dağıtılacak.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para borsası Binance, Resolv (RESOLV) adlı yeni altcoin projesini HODLer Airdrops kapsamında kullanıcılarına sunmaya hazırlanıyor. Yapılan duyuruya göre 28-31 Mayıs tarihleri arasında BNB’lerini Simple Earn veya On-Chain Yields ürünlerine yatıran kullanıcılar otomatik olarak RESOLV coin ödülü kazanma hakkı elde edecek. RESOLV coin‘ler spot piyasaya geçmeden önce kullanıcı cüzdanlarına dağıtılacak ve 11 Haziran’da yani bugün Binance’de listelenerek işlem görmeye başlayacak.

Alt Başlıklar
Resolv İçin HODLer Airdrops’unun Detayları ve Dağıtım SüreciRESOLV Coin Saat 17.30’da Spot Piyasada Listelenecek

Resolv İçin HODLer Airdrops’unun Detayları ve Dağıtım Süreci

Resolv (RESOLV), merkeziyetsiz finans (DeFi) alanında faaliyet gösteren, ABD dolarına sabitlenmiş, kendi öz kaynaklarıyla Ethereum (ETH) $2,725.94 ve Bitcoin (BTC) $107,041.02 destekli USR adlı bir stablecoin’i bulunan bir protokoldür. Binance, USR’nin ihraççısı Resolv’ün ana ağ varlığı RESOLV coin’i HODLer Airdrops programının 21’nci projesi olarak duyurdu.

Binance Altcoin RESOLV Coin Detayları

RESOLV coin dağıtımı 28 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 03.00’da ile 31 Mayıs 2025 tarihinde TSİ 02.59 arasında BNB’lerini Binance Simple Earn (Esnek ve/veya Sabit) ve/veya On-Chain Yields ürünlerine yatırmış olan kullanıcıları kapsıyor. Toplam 1 milyar adet olan RESOLV arzının yüzde 2’sine karşılık gelen 20 milyon adet RESOLV coin hak kazanan kullanıcılara dağıtılacak.

Kullanıcıların hak kazandıkları miktar belirtilen dönemdeki ortalama BNB tutarlarına göre hesaplanacak ve bir kullanıcının payı, toplam havuzdaki ortalamasının yüzde 4’ünü aşamayacak. Airdrop bilgilerinin HODLer Airdrops sayfasında görüntülenmesi yaklaşık 5 saat içinde başlayacak. Coin’in spot işlemlerin başlamasından en az 1 saat önce kullanıcıların spot cüzdanlarına aktarılması planlanıyor.

RESOLV Coin Saat 17.30’da Spot Piyasada Listelenecek

Binance, RESOLV coin’ini 11 Haziran 2025 tarihinde TSİ 17.30’da itibarıyla spot piyasada listeleyerek işlemlere açacak. Altcoin kullanıcıların USDT, USDC, BNB, FDUSD ve TRY paritelerinde alım satım yapabileceği çeşitli piyasa paritelerinde listelenecek. Coin, yüksek volatilite ve risk potansiyeli nedeniyle “seed tag” etiketiyle işaretlenecek. Kullanıcılar bu duyurudan yaklaşık 1 saat sonra RESOLV coin’lerini Binance’a yatırmaya başlayabilecek.

Binance Alpha Market’te halihazırda RESOLV alım satımı yapılabiliyor. Ancak spot işlemlerin başlamasıyla altcoin Binance Alpha’daki listelenme durumunu kaybedecek. Spot piyasada işlemlerin başlamasıyla RESOLV’nin dolaşımdaki arzı 155.75 milyon adet coin olacak. Ek olarak listeleme sonrası pazarlama kampanyaları için 5 milyon adet RESOLV coin daha ayrılacak.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Bu haberler ilginizi çekebilir

110 Milyar Dolarlık Güç! Binance’deki Yatırımcılar Bitcoin ve USDT’den Çıkıp Bu Altcoin’e Koştu

Son Dakika: Binance 6 Haziran Altcoin Listeleme Duyurusu

Binance Listeli 4 Altcoin İçin Delist Alarmı! Yakın Takibe Alındılar

Binance’den Altcoin Piyasasına Yapıcı Desteği! 17 Haziran’da Bu 18 Coin’de Spread’ler Daraltılacak

Binance Bot Avına Çıktı! Alpha İçin Yeni Sistem Bugün Saat 14.00’da Başlıyor

Binance Bu Altcoin İçin Türk Lirası Desteği Getiriyor! İşlemler 3 Haziran’da Başlayacak

Son Dakika: Binance Artık Derin Bir Oh Çekebilir, Bitti

Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
Bir Önceki Yazı Ripple CEO’su Garlinghouse Şaşırttı! XRP Yerine Bu Altcoin İçin Çarpıcı “Kalıcı” İtirafı
Bir Sonraki Yazı Ünlü İsim Açıkladı! Artık Bitcoin, Ethereum, Avalanche, Solana Gibi Kripto Paralarla Yetinilmemeli
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dolar Zayıflarken Yıldızı Parlayan Varlık Bitcoin Oldu! Uzmana Göre 1 Milyon Dolar Yolunda
BITCOIN (BTC)
Hamster Kombat Yatırımcısı Şokta! HMSTR Coin 24 Saatte Yüzde 17 Eridi
ALTCOIN
Ripple-SEC Davasında Son Perde! Tarihi Uzlaşma Beklentisi
RIPPLE (XRP)
Bitcoin ve Altcoin’lerde Son Durum! Kripto Paralar İran-İsrail Gerilimiyle Düştü
Kripto Para
Lost your password?