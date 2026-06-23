Uniswap ağında transfer hacmi üç ayda %233 artarken Binance’den 516.112 UNI çıktı

Uniswap ağındaki zincir üstü veriler, token fiyatıyla aynı yönde ilerlemeyen bir tabloya işaret etti. Son üç ayda ağ üzerinden aktarılan toplam token miktarı %233 artarken işlem sayısı da %196 yükseldi. Buna karşın UNI fiyatı haberin hazırlandığı sırada 2.92 dolar seviyesinde bulunuyordu.

Fiyat ile ağ verileri arasındaki ayrışma derinleşti

Verilere göre Binance’te UNI için 7 günlük ortalama net çıkış 516.112 UNI seviyesine ulaştı. Bu rakam, son üç aylık temel ortalamaya kıyasla %755 daha düşük bir net akışa işaret ediyor. Aynı dönemde borsadaki UNI rezervleri de yaklaşık %6.8 geriledi.

Son üç ayda zincir üstü transfer hacmi ve işlem sayısı güçlü biçimde artarken UNI fiyatının 2.92 dolarda kalması, ağ kullanımı ile piyasa fiyatı arasında belirgin bir ayrışma oluştuğunu gösteriyor.

Uniswap, Ethereum üzerinde çalışan merkeziyetsiz borsalardan biri olarak biliniyor. Platformda kullanıcılar, aracıya ihtiyaç duymadan token takası yapabiliyor. Son veriler, ağ kullanımının belirgin biçimde hızlandığını ancak bunun fiyatlara henüz aynı ölçüde yansımadığını ortaya koydu.

Gösterge Veri Transfer hacmi değişimi %233 artış İşlem sayısı değişimi %196 artış Binance 7 günlük net akış 516.112 UNI çıkış Binance rezerv değişimi %6.8 düşüş UNI fiyatı 2.92 dolar

Fee Switch düzenlemesi arz yapısını değiştirdi

Zincir üstü hareketlilikteki bu artışın, Uniswap’ta devreye alınan Fee Switch düzenlemesiyle aynı döneme gelmesi dikkat çekti. Neredeyse oybirliğine yakın destekle kabul edilen UNIfication önerisi, uzun süredir beklenen sistemi etkinleştirerek işlem ücretlerinin bir bölümünü UNI geri alımı ve yakım mekanizmasına yönlendirdi.

Mini sözlük: Fee Switch, bir protokolde işlem ücretinin belirli kısmının doğrudan likidite sağlayıcılarına gitmek yerine protokol hazinesine ya da token ekonomisini destekleyen bir yapıya aktarılması anlamına gelir. Buy and burn ise piyasadan token alınıp kalıcı olarak dolaşımdan çıkarılmasıdır.

Bu değişiklikle UNI’nin yalnızca yönetişim odaklı bir token olmaktan çıkıp, protokol gelirleriyle daha bağlantılı bir yapıya kavuştuğu değerlendiriliyor. Uniswap V2 işlemlerinde toplam ücret %0.30 olarak kalırken bunun %0.25’i likidite sağlayıcılarına gidiyor, kalan %0.05’lik bölüm ise yakım için protokole aktarılıyor.

İşlem başına küçük görünen %0.05’lik yönlendirme, Uniswap’ın ölçeği dikkate alındığında zaman içinde anlamlı bir arz daralması yaratabilecek bir mekanizma olarak öne çıkıyor.

Borsalardan çekilişler satış tarafındaki arzı daraltabilir

Veriler, bazı yatırımcıların UNI’yi kısa vadeli alım satım yerine kendi saklama çözümlerine taşımaya başladığına işaret ediyor olabilir. Binance’ten görülen güçlü net çıkış, bunun sıradan günlük işlem akışının ötesinde bir davranış değişimine bağlı olabileceği yönündeki değerlendirmeleri destekliyor.

Öte yandan UNI fiyatı yaklaşık 3.80 dolarlık üç aylık ortalamanın yaklaşık %18 altında kalmayı sürdürüyor. Ağ etkinliği yükselirken fiyatın geride kalması, piyasada arz tarafının sıkıştığı ancak talebin henüz aynı ölçüde güçlenmediği bir döneme işaret edebilir.

Haberde ayrıca Unichain kaynaklı net sequencer ücretlerinin de yakım sistemine yönlendirileceği aktarıldı. Daha fazla havuzun devreye girmesi ve yeni ücret kaynaklarının eklenmesi halinde, zaman içinde arz azaltım hızının artması bekleniyor.