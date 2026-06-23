Chainlink ortaklığı 10 trilyon dolarlık kapıyı araladı! LINK fiyatında şimdi neler yaşandı?

Chainlink, Avrupa ve Güney Kore’de faaliyet gösteren bankaları bir araya getiren sınır ötesi mutabakat girişimi Project Pangea’ya katıldı. Tarafların toplam yönetilen varlık büyüklüğü 10 trilyon doların üzerine çıkarken, duyuruya rağmen LINK fiyatı kısa vadede geriledi. Haber sırasında token 7.57 dolar civarında işlem görüyordu ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 5 düşüş kaydetmişti.

Project Pangea’nın hedefi

Project Pangea, Chainlink, FairSquareLab, UniKA ve Qivalis iş birliğiyle Avrupa ile Güney Kore arasındaki döviz işlemlerinde euro ve Güney Kore wonu cinsinden regüle stabilcoin kullanımını test edecek. Girişimin temel amacı, geleneksel olarak T+2 süresinde tamamlanan euro won mutabakatını T+0 modeline yaklaştırmak.

Projede yer alan Qivalis, 37 Avrupa bankasının desteklediği bir euro stabilcoin konsorsiyumu olarak öne çıkıyor. UniKA ise 10’dan fazla ticari bankayı temsil eden Güney Kore merkezli bir bankacılık ittifakı niteliği taşıyor. Taraflar, döviz işlemlerini gerçeğe yakın zamanlı şekilde sonuçlandırmayı amaçlıyor.

Mini sözlük: Payment versus payment, iki farklı para birimindeki ödemenin aynı anda gerçekleşmesini hedefleyen bir mutabakat yöntemidir. Atomic swap yapısında işlemin iki ayağı da tamamlanır, taraflardan biri başarısız olursa işlem iptal edilir.

Chainlink bu yapıda mevcut bankacılık sistemleri ile blokzincir tabanlı mutabakat ağları arasında bağlantı sağlayacak altyapıyı sunacak. Şirketin ara katman çözümü, Swift ve ISO 20022 ödeme talimatlarını zincir üstü mutabakat komutlarına dönüştürmek için tasarlandı. Böylece bankaların mevcut ödeme sistemlerini tamamen değiştirmesi gerekmeyebilir.

Kullanılacak teknoloji ve ticaret koridoru

Projede Chainlink’in Cross Chain Interoperability Protocol, Data Streams ve Chainlink Runtime Environment araçlarının kullanılması planlanıyor. Bu araçların zincirler arası transferleri, yüksek hızlı döviz piyasası verisini ve Swift mesajlarıyla blokzincir temelli mutabakat katmanları arasındaki koordinasyonu desteklemesi bekleniyor.

FairSquareLab ise zincir üstü döviz mutabakat teknolojisini ve atomic döviz takaslarına ev sahipliği yapacak Pangea L1 Network altyapısını sağlayacak. Sistem, bir para işleminin her iki tarafını aynı anda tamamlamayı, taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getiremezse işlemi iptal etmeyi hedefliyor.

Girişim, yılda 150 milyar doların üzerinde mal ve hizmet akışının geçtiği Avrupa Güney Kore ticaret koridoruna odaklanıyor. Küresel döviz piyasasında günlük işlem hacmi 9.6 trilyon doların üzerinde olsa da, sınır ötesi işlemlerin önemli bölümü halen aracı kurumlar ve gecikmeli ödeme hatları üzerinden yürütülüyor.

Chainlink’in açıklaması ve LINK fiyatı

Chainlink yetkilisi Niki Ariyasinghe, projenin yalnızca kavram kanıtı olarak kalmasının hedeflenmediğini, önümüzdeki 12 ay içinde yasal ve düzenleyici çerçeveye uygun canlı işlemlere ulaşılmasının amaçlandığını belirtti.

Chainlink, bu çalışmayı mevcut ödeme ağlarına doğrudan rakip bir yapı olarak konumlandırmadı. Şirkete göre rolü, bankaların hali hazırdaki sistemleri üzerinden zincir üstü finansa bağlanmasını sağlayan teknolojiyi sunmak. Regüle stabilcoinler ise mutabakatın dijital nakit ayağını oluşturacak.

Buna karşın LINK kısa vadede zayıf görünümünü korudu. Token, 7.85 ile 7.90 dolar aralığından geri çekilerek 7.50 ile 7.55 dolar destek bölgesine yaklaştı. İlk direnç alanı 7.60 ile 7.65 dolar bandında bulunurken, daha güçlü bir toparlanma için 7.80 ile 7.90 dolar aralığının yeniden aşılması gerekiyor.

Satış baskısında ETF akış verileri de etkili oldu. Arca verilerine göre Chainlink spot ETF piyasası 22 Haziran’da 490,920 dolar net çıkış gördü. Böylece negatif günlük veri görülmeden geçen 203 günlük dönem sona erdi. Kümülatif net giriş ise 123.82 milyon dolardan 123.33 milyon dolara indi. Teknik tarafta RSI 34.94 seviyesinde bulunurken, MACD sıfırın altında kalmayı sürdürdü. Bu görünüm, düşüş ivmesinin yavaşlayabileceğine işaret etse de net bir yön değişimi için daha güçlü alım hacmi gerektiği değerlendiriliyor.