Altcoin Grafik Yorum: Yıl Bitmeden 20 Dolar Bile Olabilir

Binance borsasındaki popüler altcoin 2023 yılında etkileyici yükseliş dönemlerinden birini yaşadı. Ralli potansiyeli sürüyor. Kısa süre önce Bitcoin fiyatı 38.000 dolar sınırına bir kez daha yükseldi ve 37.988 dolardan döndü. Bu hareketin yaklaştığı konusunda bir süredir analistler uyarıda bulunuyordu. Binance sonrası piyasalar artık büyük yükselişlere hazırlanıyor.

Chainlink (LINK)

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 37.600 dolarda bulunuyor ve yaklaşık 1 saat önce 37.988 dolara kadar hızlı bir yükseliş yaşadı. Ancak tekrar kar satışlarıyla dirençten döndü. Bu tarz testlerin haftalardır yeni zirvelere kapı araladığını gördük. Eğer son direnç testinin ardından fiyat 37.500 dolar üzerinde kalabilirse BTC bu zorlu seviyeyi de aşabilir.

Elbette BTC fiyatının yeni zirveler yapması LINK Coin yatırımcılarının da yüzünü güldürecek bir şey. Haftalık grafikteki okumalar LINK Coin fiyatının 500 günlük yatay direnç alanından kurtulduğunu gösteriyor. Farklı altcoinlerde bu tarz uzun vadeli direnç kırılımlarının fiyatı katladığına şahit olmuştuk benzer süreç burada da yaşanabilir.

LINK fiyatındaki artış hızlı oldu ve art arda dört haftalık rallinin ardından 16,6 dolar zirvesi görüldü. Bu da 4 haftada yüzde 160’lık bir ralliye işaret ediyor.

LINK Coin Yorumları

Bay Ape takma ismiyle tanınan popüler analist LINK Coin fiyatındaki artışın istikrarlı biçimde artacağını söyledi. Aylardır dikkat çektiğimiz husus LINK fiyat geleceğinin projeye dair artacak iyimserlikle destekleneceği yönündeydi. RWA alanındaki artan ilgi ve LINK Coin ekibinin burada adeta tekelleşmiş olması devasa ralliler için öncü sinyal mesabesinde.

Analist şunları söyledi;

“V0.2 lansmanı ve stake havuzunun genişlemesi > Önceki geçiş ve 5 ağa genişleme > 16 dolar bu hafta tekrar hedeflenebilir ve 20 dolar kaçınılmaz görünüyor”.

Bitcoin Scoop, likiditenin fiyatın üstünde değil altında oluştuğunu ve bunun da yukarı yönlü bir hareketi katalize edebileceğini belirtti. Tony ise BTC’nin azalan kama formasyonunu yukarı kırmasıyla LINK Coin fiyatının ivme kazanmasını bekliyor.

Chainlink staking v0.2 sadece dört gün sonra 28 Kasım tarihinde geliyor. Bu tarih yaklaştıkça BTC eğer ciddi kayıplar görmezse temel analiz LINK Coin için yükseliş diyor.

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