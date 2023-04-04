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  •   Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!

Ünlü CIO Ethereum’u (ETH) İşaret Etti ve Ekledi: Bu Gelişme Dönüm Noktası!

Dünyaca ünlü yatırım şirketinin CIO'su Ethereum'da (ETH) dönüm noktasını işaret ederek yatırımcıları uyardı! İşte detaylar!
21:40
4 Nisan 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitwise Asset Management’ın baş yatırım sorumlusu Matt Hougan, planlanan Ethereum (ETH) yükseltmelerinin ekosistemin daha önce hiç olmadığı kadar gelişmesine neden olacağını ileri sürdü.

Ethereum’da Dönüm Noktası!

Anthony Pompliano ile yaptığı yeni bir röportajda Matt Hougan, Ethereum Improvement Proposal 4844( EIP-4844) tamamlandığında Ethereum ekosistemindeki geliştirme faaliyetinin artacağını çünkü yükseltmenin işlem maliyetlerini önemli ölçüde düşürmeyi amaçladığını belirtti. Uzman isim açıklamalarında şunları söyledi:

Ethereum ekosisteminde ve özellikle EIP-4844’te olup bitenler ve bunun Layer-2 çözümlerinin maliyetlerini nasıl azaltacağı konusunda gerçekten heyecanlıyım. Bence insanlar bunun ne kadar önemli olduğunu anlamıyorlar. Fiilen sıfır olan bir fiyatın değerini anlamıyorlar. Kripto para işlemlerinin maliyetini düşünürseniz, ortalama olarak birkaç dolardan yüzlere, bir avuç dolusu 20 cent, 10 cent çıktı. Ethereum yol haritasını uygularsa, bu yılın sonuna kadar bir centin altında olacak. Ve işlem başına 10 veya 20 centte açılmayan, uygulamalar gerçekten çok büyük. Kulağa çok teorik geldiğini biliyorum ama bence bu bir oyun değiştirici. Bu yüzden gerçekten heyecanlıyım.

Kriptolarda Üç Yıl Beklentisi!

Matt Hougan ayrıca kripto para piyasalarının bir boğa piyasası döngüsüne girdiğini, ancak yatırımcı güveninin sektöre daha yeni dönmeye başladığını öne sürdü. Matt Hougan açıklamalarında şunları söyledi:

Daha geniş anlamda, yatırımcıların kriptoya geri döndüğünü görmek beni heyecanlandırıyor. Bence boğa piyasasındayız. Bazı yatırımcılar hala ayı piyasası zihniyetine sahip. Kripto, bu yıl dünyanın en iyi performans gösteren varlık sınıfı. Sanırım bu içeri sızdıkça, yatırımcılardan bazılarının bu alana geri döndüğünü göreceğiz. Yani Ethereum ve oradaki yol haritası, kriptodaki daha geniş boğa piyasası ve bunun nasıl değişeceği, bence bu çok heyecan verici bir yıl olacak. Ancak önümüzdeki üç yılın kriptoda olağanüstü olacağını düşünüyorum.

Ethereum yazı kaleme alındığında son 24 saatte %3,5 artışla 1.863 dolardan işlem görüyor.

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