Hyperliquid fiyatı kritik desteğin altına indi, HYPE son 24 saatte %7,25 düşerek $63,32 seviyesine geriledi

Hyperliquid fiyatı, önemli bir destek bölgesinin altına sarkmasının ardından satış baskısı altında kalmayı sürdürdü. HYPE, haberin yazıldığı sırada son 24 saatte %7,25 düşüşle $63,32 seviyesinde işlem görürken, 24 saatlik işlem hacmi $1,56 milyar, toplam piyasa değeri ise yaklaşık $16,04 milyar olarak kaydedildi.

Teknik görünüm zayıfladı

Piyasadaki son geri çekilme, tokenin yakın dönemde gördüğü zirvelerden uzaklaşmasıyla daha fazla dikkat çekti. Veriler, bu hareketin yalnızca kısa süreli oynaklıktan ibaret olmadığını, grafiklerde daha geniş çaplı bir yapı değişimine işaret ettiğini gösterdi.

23 Haziran 2026 tarihinde değerlendirme paylaşan kripto analisti Alpha Crypto Signal, Hyperliquid fiyatının alçalan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırdığını aktardı. Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemler odağındaki bir platformun yerel tokeni olarak biliniyor. Analiste göre bu kırılım, fiyatın daha yüksek seviyeleri yeniden kazanmakta art arda başarısız kalmasının ardından geldi ve kısa vadede kontrolün satıcılara geçtiğine işaret etti.

Mini sözlük: Alçalan üçgen, fiyatın yataya yakın bir destek çizgisine karşı daha düşük zirveler oluşturduğu teknik formasyondur. Bu yapı, destek kırıldığında satış baskısının güçlendiğine dair bir sinyal olarak izlenir.

Alpha Crypto Signal tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre Hyperliquid fiyatı, alçalan üçgen formasyonunu aşağı yönlü kırdı ve daha yüksek seviyeleri geri alma girişimlerinin başarısız kalması kısa vadeli görünümde satıcıları öne çıkardı.

Teknik açıdan bakıldığında, fiyat kırılan destek seviyesinin altında kaldığı sürece bu yapının zayıf görünümü koruyabileceği belirtiliyor. Daha önce taban görevi gören bölgenin artık direnç olarak çalışabileceği, bu nedenle olası tepki yükselişlerinin satışla karşılaşabileceği değerlendiriliyor.

Kaldıraçta düşüş, hacimde artış

Türev piyasa verileri de geri çekilmeye eşlik eden tabloyu destekledi. Açık pozisyon büyüklüğü %2,78 gerileyerek $5,29 milyara indi. Bu veri, piyasada her iki yönde de kaldıraç kullanımının zayıfladığını gösteriyor.

Buna karşılık işlem hacmi %18,29 artışla $10,10 milyara çıktı. Bu durum, risk iştahında düşüş yaşansa da alım satım faaliyetinin güçlü kaldığına işaret etti. Veriler, daha agresif kaldıraçlı işlemler yerine spot odaklı katılımın öne çıkmış olabileceğini düşündürüyor.

Gösterge Son durum HYPE fiyatı $63,32 24 saatlik değişim %-7,25 İşlem hacmi $10,10 milyar Açık pozisyon $5,29 milyar OI ağırlıklı fonlama oranı %-0,0041

Fonlama oranı tarafında da temkinli bir görünüm öne çıktı. Açık pozisyon ağırlıklı fonlama oranı %-0,0041 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, uzun pozisyonlar üzerinde bir miktar baskı olduğunu gösterse de piyasanın henüz aşırı dengesiz bir noktaya gelmediğine işaret ediyor.

Kırılan destek seviyesi yeniden aşılamadığı sürece, daha önce taban görevi gören bölgenin direnç olarak çalışması ve kısa vadeli aşağı yönlü eğilimin korunması bekleniyor.

Genel görünümde HYPE, kritik desteğin altına indikten sonra daha düşük seviyelerde işlem görmeye devam ediyor. Alıcıların bu kırılım bölgesinde yeniden kontrol sağlamaması halinde, kısa vadede baskının aşağı yönlü kalmayı sürdürebileceği değerlendiriliyor.