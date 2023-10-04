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Uluslararası Ödemeler Bankası’ndan (BIS) Stratejik Kripto Para Projesi: Project Atlas

Özet

  • Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS), kripto para borsalarına olan akışları haritalandıran kripto projesi "Project Atlas"ı tanıttı.
  • BIS, Project Atlas'ın gelecekteki kripto para düzenlemelerine destek olabileceğini belirtti.
  • Project Atlas, kripto para borsaları arasındaki uluslararası akışların haritalandırılması için kullanılıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:20
4 Ekim 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin

Uluslararası Ödemeler Bankası‘nın (Bank for International Settlements) zincir içi ve zincir dışı verilerin incelendiği yeni araştırmasında, kripto para borsalarına olan akışların ekonomik açıdan önemli ve kayda değer olduklarını belirterek kripto para projesi Project Atlas’ı tanıttı. Dünyanın dört bir yanından ülkeleri temsil eden 63 merkez bankasını barındıran uluslararası finans kuruluşu tanıttığı Project Atlas‘ın gelecekteki kripto para düzenlemelerini destekleyebileceğine inanıyor.

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın Projesi: Project Atlas

Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayımladığı son çalışmada yeni bir merkeziyetsiz finans veri platformu olan Project Atlas tanıtıldı. Project Atlas’ın kripto para piyasası aktörlerine dönük düzenlemeleri destekleyebileceğine inanılıyor. Hollanda ve Almanya merkez bankalarıyla ortaklaşa yayımlanan kavram kanıtı raporunda, Project Atlas’ın başlangıçta kripto para borsaları arasındaki önemli zincir dışı uluslararası akışları haritalamak için kullanıldığı belirtildi.

Uluslararası Ödemeler Bankası İnovasyon Merkezi Başkanı Cecilia Skingsley, “Küresel olarak merkez bankaları için yeni ve önemli bir kamu malı geliştiriyoruz. Sınır ötesi akışlara ilişkin veriler, ödemeler ve makroekonomik analiz gibi alanlarla ilgilidir.” dedi.

Başlangıçta Bitcoin (BTC) ağındaki işlemlerin incelendiği çalışmada, “Toplam zincir içi ağ trafiğine kıyasla nispeten küçük olsa da, kripto para borsaları arasında tespit edilen akışlar ekonomik açıdan önemli ve büyüktür. Project Atlas’ın sağladığı veriler, ön değerlendirmeler için bir başlangıç noktası olarak hizmet edebilir ve veri raporlama gerekliliklerinin hazırlanmasına ve kripto para piyasasındaki aktörlerin düzenlenmesinde destek sağlayabilir.” ifadelerine yer verildi.

Merkez bankaları, genellikle anlaşılması zor olan piyasalardaki riskler hakkında daha iyi bilgi edinmek istiyor. Uluslararası Ödemeler Bankası bu doğrultuda ilk olarak Haziran 2022’de bir “kripto para piyasası istihbarat platformu” fikrini ortaya atmıştı. Nitekim kripto para borsası FTX‘in çöküşü gibi daha yakın zamanda patlak veren krizler, bir kez daha opak piyasalarda faaliyet gösteren düzenlenmemiş aktörlerin tehlikelerin görülmesine neden olması projenin geliştirilmesinin önemini artırdı.

Kripto Para Borsalarındaki Ticaret Aktivitesinin Yüzde 70’i Yanıltıcı

Dünyanın dört bir yanından merkez bankalarını bir araya getiren Uluslararası Ödemeler Bankası’nın yayımladığı raporda kripto verilerinin “manipüle edilebileceği veya çarpıtılabileceği” uyarısı yer alıyor. Raporda, bazı kripto para borsalarındaki ticaret aktivitesinin yüzde 70’inin piyasaları yanıltmak ve manipüle etmek amacıyla aynı varlığı alıp satmak şeklinde yapılan ve yasadışı olarak kabul edilen wash trading ile sağlandığını gösteren rakamlara da yer verildi.

Kripto para piyasasını çevreleyen wash trading olumsuz iddialardan dolayı Binance gibi büyük merkezi kripto para borsaları, kontrol ettikleri cüzdanların ayrıntılarını paylaşarak yatırımcıların endişelerini gidermeye çalışıyor. Bu yöneteme Rezerv Kanıtı raporu deniliyor ve Uluslararası Ödemeler Bankası Rezerv Kanıtı raporunun gelecekte veri odaklı denetime yeni yaklaşımlar getirmek için kullanılabileceğine inanıyor.

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