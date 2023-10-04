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  •   Samson Mow: Daha Neyi Bekliyorsunuz? ABD’nin Borcu 1 Günde 10 Milyon BTC Arttı!

Samson Mow: Daha Neyi Bekliyorsunuz? ABD’nin Borcu 1 Günde 10 Milyon BTC Arttı!

Özet

  • ABD'nin borç dağı iki hafta önce 33 trilyon doları aştı.
  • Sadece 1 günde ABD borcu 10 milyon BTC arttı.
  • 2053 yılına kadar borç GSYH'nin %181'ine ulaşacak.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
13:00
4 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı kripto para piyasalarını aşağı çekti ve şimdi altcoinler daha fazla kayıp riskiyle tedirgin seyrini sürdürüyor. Son gelen veriler kripto paralar için olumlu değildi. Bununla birlikte halen bazı uzmanlar mevcut fiyatların alım için harika bölgeler olduğuna inanıyor.

ABD’nin Borcu Ne Kadar?

ABD’nin ulusal borç dağı her gün üzerine eklenen milyarlarca dolarla büyümeye devam ediyor. Sadece 1 günde eklenen borç kripto paraların çoğunun piyasa değerinin çok çok üzerinde. Amerika Birleşik Devletleri’nin toplam borcu 10 milyon BTC’ye denk gelen 275 milyar dolar seviyesinde artış gösterdi. Toplam borçsa 33,44 trilyon dolarlık zirveye ulaştı.

Bugün kripto para uzmanı Samson Mow devasa borç artışını Bitcoin’in piyasa değeriyle karşılaştırıp insanların neden tepkisiz kaldığını sorguladı.

“Bu 10 milyon BTC gibi bir şey. Ve hala mevcut 27.000 dolarlık fiyatın satın almak için iyi bir fiyat olup olmadığından emin olamayan insanlar var.”

Ethereum ile karşılaştırıldığında günlük eklenen borç miktarı altcoin kralının piyasa değerinin çok üzerinde. Tüm kripto paraların piyasa değerinin %25’i ABD borcunun üzerine ekleniyor.

33 Trilyon Dolarlık Borç

İki hafta önce ABD’nin toplam borcu ilk kez 33 trilyon dolar seviyesini aştı. Kobeissi Letter’a göre bu, ABD’nin son iki hafta boyunca günde 32 milyar dolar borç eklediği anlamına geliyor. Eğer bu hızla devam edilirse aylık eklenen borç miktarı 1 trilyon dolar olacak. Bu da tüm kripto paraların piyasa değerine neredeyse eşittir.

Goldman Sachs analistlerine göre 2025 yılında GSYH’nin %4’ü borca gidecek. Fed’in faiz artışları nedeniyle geçen yıl artan borçlanma maliyetinin ABD borç yükü üzerindeki masrafları artırdığı uzun süredir söyleniyordu.

Peter G. Peterson Vakfı sadece önümüzdeki 10 yıl içinde ABD’nin bu borç dağına 10,6 trilyon dolar faiz ödeyeceğini tahmin ediyor. Diğer tahminler ise ulusal borcun GSYH’ye oranının hızla artacağını öngörmektedir. Kongre Bütçe Ofisi’nin bir tahminine göre, federal borç 2053 yılına kadar GSYH’nin %181’ini oluşturabilir.

2025 Ocak ayına kadar borç tavanı konusunda herhangi bir kısıtlama olmadığı için rakamın hızla arttığını göreceğiz. Peki borç ve ödenen miktar trilyonlarca dolar artarken arzı kıt varlıklar (altın, BTC vs) nasıl bir performans gösterecek? Fed politikası nedeniyle şimdilik bu varlıklar beklenen atılımı yapamıyor ancak bir noktada büyük bir kırılma görmemiz sürpriz olmayacak.

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