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En büyük ikinci meme token olan Shiba Coin dün çift haneli yükseliş yaşadı. Layer2 ağının duyurusu işe geç de olsa yaradı. Peki bundan sonra hangi seviyeler izlenmeli? Kripto para yatırımcılarının yıllardır takip ettiği popüler bir analist bu soruya cevap arıyordu. Shiba Coin kaç doları görebilir?

Shiba Coin Uzman Yorumu

Altcoin Sherpa takma adını kullanan analist ve trader kripto paralar konusunda uyardı. Eğer 1 trilyon dolar seviyesi aşılırsa kümülatif değer olarak bu bölgeyi koruyamayan kripto paralar büyük bir düşüş yaşayabilir. Ancak kısa vadede analist Shiba Coin için umutluydu. Çok sayıda yatırımcı tarafından takip edilen popüler analist şunları söyledi;

“SHIB: Mem coin’ler için yükseliş zamanı mı? (Bu, döngünün yakında sona ereceği anlamına gelebilir)”.

Altcoin Sherpa, Shiba Inu’nun günlük grafikte 200 haftalık üstel hareketli ortalamanın (EMA) üzerine çıkmasının ardından, meme coin’in mevcut seviyelerden %29’luk bir artışla 0,0000160 dolara ulaşabileceğini söylüyor.

Kripto Paralar Uzman Yorumu

Bitcoin (BTC) ile ilgili olarak analist, amiral gemisi kripto paranın 2019 yılındaki hareketin benzerini yapması halinde 19.000 doları korumasını ve kısa vadede 30.000 dolara ulaşmasını bekliyor. Elliot dalga sayımına odaklanan birçok analist 30.000 dolar seviyesini bugünlerde dillendirmeye başladı ve sonraki hedef olarak 15.000 doların altına işaret etti.

Bitcoin 2019’un ilk yarısında yıl açılış fiyatını neredeyse dört katına çıkarmış, ikinci yarısında ise elde ettiği kazançların %50’sinden fazlasını kaybetmişti.

“Ancak 2019 gibi olacaksa, bunun devam etmesini bekliyorum. Herkesin istediği gibi bunun 19.000 dolara doğru bir geri çekilme beklemiyorum. Bunun 24.000 doları geçtiğini görmeye devam edebiliriz ve sonra 30.000 dolar civarında durabilir ve daha sonra yükselmeye devam edebilir. Benim için genel 2019 senaryosu bu olurdu.”

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada beklenti altı gelen işsizlik verisi nedeniyle 20.800 doların altında bulunuyor. Dün Bloomberg tarafından sızdırılan bilgiye göre bu hafta Genesis resmi iflasını duyuracak bundan dolay bugün ve yarın bahse konu tedirgin edici beklenti nedeniyle ani yükselişler göremeyebiliriz.