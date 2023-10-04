  Düzenleme Baskısı Bir DeFi Projesini Daha Vurdu! Kepenk İndiriyor!

Düzenleme baskısı bir merkeziyetsiz finans (DeFi) projesini daha vurdu. DeFi kredilendirme projesi Yield Protocol, talep eksikliği ve yasal zorlukları gerekçe göstererek yıl sonunda kepenk indirerek kapanacağını duyurdu.

Kapanış Tarihi Olarak 29 Aralık’a İşaret Edildi

Merkeziyetsiz finans protokolü Yield Protocol, kısa süre önce yaptığı duyuruda Aralık 2023 serisinin vadesinin 29 Aralık’ta dolacağı ve bu tarihten itibaren protokoldeki tüm borçlanma ve borç verme işlemlerinin sonlandırılarak kapatılacağını belirtti.

Yield Protocol’den konuyla ilgili olarak yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Bu kararın gerekli olduğunu düşündük çünkü şu anda Yield Protocol’de sabit faizli borçlanma için sürdürülebilir bir talep yok. Ayrıca, ABD’deki mevcut düzenleyici ortam, Avrupa ve Birleşik Krallık’ta artan düzenleyici gerekliliklerle bir araya getirildiğinde, bu durum Yield Protocol’ü desteklemeye devam etmemizi zorlaştırarak önüne geçiyor.

Merkeziyetsiz finans protokolü, Nisan 2022’de zirveye çıkmıştı. O tarihte protokoldeki varlıkların toplam değeri 22 milyon doların üzerini görmüştü. O zamandan beri eriyerek düşen bu rakam yaklaşık 2 milyon dolara kadar düştü.

Yield Protocol Nedir?

Yield Protocol, teminatlandırılmış sabit oranlı, sabit vadeli borçlanma ve borç verme için Ethereum tabanlı bir merkeziyetsiz finans protokolüdür. Protokol, hedeflerine ulaşmak için fyTokens (sabit getiri token’ler) adı verilen bir token sınıfını kullanıyor. fyTokens, önceden belirlenmiş bir vade tarihinden sonra bire bir dayanak varlık için itfa edilebilen Ethereum tabanlı bir ERC-20 token’şidir. Örneğin, bir fyDai token’i bulunan bir katılımcı, vade tarihinden sonra bunu bir Dai karşılığında kullanabilirsiniz.

fyTokens faiz ödemesi için kullanılmamakta, bunun yerine itfa değerine indirimli olarak işlem görmekte (kuponsuz tahvil gibi) ve vade sonunda tam nominal değeri karşılığında itfa edilerek kar getirmektedir. Faiz oranı, iskonto edilmiş değer ile dayanak varlığın vade sonundaki değeri arasındaki farktan hesaplanabilir.