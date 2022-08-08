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  •   SON DAKİKA: Robinhood’dan İki Altcoin için Listeleme Duyurusu!

SON DAKİKA: Robinhood’dan İki Altcoin için Listeleme Duyurusu!

Popüler hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, platformu üzerinde Avalanche (AVAX) ve Stellar'ı (XLM) listelediğini duyurdu.
16:03
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: < 1 Dakika

Popüler hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, Avalanche (AVAX) ve Stellar’ı (XLM) platformunda listelediğini duyurdu. Duyurunun ardından zaten yönünü yukarı çevirmiş olan her iki altcoin‘deki yükselişin ivme kazandığı görüldü.

Robinhood’dan Listeleme Duyurusu

Hisse senedi alım satım uygulaması Robinhood, resmi Twitter hesabından yaptığı duyuruda, Avalanche (AVAX) ve Stellar‘ın (XLM) artık platformu üzerinde alınıp satılacağını belirtti. Bu listelemeyle birlikte, kripto para yatırımcıları ve trader’ları herhangi bir komisyon ücreti ödemeden Robinhood aracılığıyla Avalanche’ı ve Stellar’ı alıp satabilecekler.

Altcoin’lerdeki Yükseliş İvme Kazandı

Listeleme haberinin ardından zaten yönünü yukarı çevirmiş olan AVAX ve XLM’deki yükselişin ivme kazandığı görüldü. Yazım sırasında günlükte yüzde 10’un üzerinde değer kazanan AVAX, 30 doların geçerken, XLM ise günlükte yüzde 7’nin üzerinde yükselişle 0,1326 dolardan işlem görüyor.

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