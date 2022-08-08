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  •   Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır

Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır

Popüler altcoin'lerden XRP'nin 50 günlük hareketli ortalaması (MA), Temmuz ayı sonunda 200 günlük hareketli ortalamasını (MA) geçti.
17:10
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para borsası Bitrue, son teknik analizinde XRP’nin fiyat grafiğinde golden crossover (altın geçiş) geçişinin meydana geldiğini bildirdi. Borsaya göre bu teknik model, popüler altcoin’lerden olan XRP için kısa vadede oldukça olumlu bir işaret olabilir

Yüzde 35’lik Yükseliş Beklentisi

Kripto para borsası Bitrue, teknik analizinde “XRP, 4 saatlik fiyat grafiğinde yeni bir altın geçiş yaptı. Bu, XRP’nin dibe vurmuş olabileceğinin iyi bir göstergesi olabilir. Şu anda fiyat hareketi, önceki fiyat kanalının Temmuz sonu kırılımının ardından destek olarak 100 EMA hattının üzerinde duruyor.” notunu düştü.

Dört saatlik XRP grafiğinde görülebileceği gibi, XRP’nin 50 günlük hareketli ortalaması (MA), Temmuz ayının sonunda 200 günlük hareketli ortalamanın (MA) üzerine çıkarak fiyat grafiklerinde altın geçiş olarak bilinen ve kısa vadede olumlu bir model oluşturduğunu doğrulamış durumda. Teknik analiz, mevcut fiyatlardan yaklaşık yüzde 35’lik bir yükselişi işaret ederek 0,5 doları hedef fiyat seviyesi olarak gösteriyor. Kripto para borsasının analistleri, teknik analiz için yaptıkları değerlendirmede “Kırılımın hedef fiyatı 0,5 dolar, bu da test edilmesi gereken birçok tedarik alanı göz önüne alındığında biraz iyimser bir tahmin.” eklemesini yaptı.

Analistler ve trader’lar, kısa vadede hareketli ortalamanını uzun vadeli hareketli ortalamayı yukarıya doğru kesmesiyle ortaya çıkan altın geçişin piyasalar için kesin bir yükseliş işareti olarak yorumlamaktadır.

XRP, yazım sırasında günlükte yüzde 2,52 yükselişle 0,3817 dolardan işlem görüyor. XRP, şu anda günlük RSI‘da nötr seviye olan 50 seviyesinin hemen üzerinde hareket ederken, aşırı alım bölgesinden uzaklaşıyor.

Tarih Tekerrür Edecek mi?

Geçmiş verilere bakıldığında, XRP grafiğinde altın geçiş oluşumunun defalarca oluştuğu görülüyor. 2021’in Ağustos ayındaki altın geçiş oluşumunun ardından fiyat yüzde 80’in üzerinde yükseldi. Buna benzer şekilde, 2021’in Şubat ayında gerçekleşen altın geçişle fiyat yüzde 400 yükseldi. Benzer bir yükseliş 2021’in Ekim ayında yaşanan altın geçişin ardından da görüldü. Bu, trader’ların ve yatırımcıların son altın geçişe benzer şekilde olumlu tepki gösterebileceği anlamına geliyor olabilir.

Tüm bunlarla birlikte, mevcut makroekonomik durum göz önüne alındığında, kripto para piyasalarının fiyat hareketleri tamamen spekülatif olmaya devam ediyor. Ancak tarih tekerrür edecek olursa XRP, 0,50 dolar seviyesini geçmeden önce 0,41 dolar ve ardından 0,47 dolardaki dirençleri geçmek zorunda.

Öte yandan bazı analistler, altın geçişini gecikmeli bir gösterge olarak adlandırıyor ve bu da toparlanmanını çoğunluğunun geçiş meydana gelene kadar gerçekleşmiş olabileceği anlamına geliyor.

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