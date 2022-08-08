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Bitcoin’de 27 Bin Doları İşaret Eden Analistten “Korunmalı” Şartı

Piyasaları sarsan satışların ardından kripto para sektörü büyük sermaye girişleri ile toparlanmaya başladı. Piyasa uzmanlarının özellikle Bitcoin'de (BTC) özellikle yukarı yönlü hareketlerin gelmeye devam edeceğini savundukları görülüyor.
18:40
8 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasaları sarsan satışların ardından kripto para sektörü büyük sermaye girişleri ile toparlanmaya başladı. Piyasa uzmanlarının özellikle Bitcoin‘de (BTC) yukarı yönlü hareketlerin gelmeye devam edeceğini savundukları görülüyor.

Bitcoin’de 27 Bin Dolar Hedefi

Tecrübeli kripto para analisti ve trader’ı Ali Martniez, Twitter’daki takipçileri ile paylaştığı analizinde, kritik seviyelerin korunması koşuluyla en büyük kripto para Bitcoin’in 27 bin dolara ulaşabileceğini söyledi.

Analist, “Veriler, Bitcoin’in 22 bin 720 dolar ile 23 bin 390 dolar arasında önemli bir talep bölgesinin üzerinde işlem gördüğünü ve 1.36 milyon adresin 1 milyon BTC‘den fazlasını satın aldığını gösteriyor.” diyerek yükseliş beklentisinin altında yatan faktöre dikkat çekti. Martniez’e göre, BTC bu destek seviyesinin üzerinde kalmaya devam edecek olursa, artık önünde çok az direnç olmasından ve hatta hiç direnç bulunmamasından dolayı 27 bin dolara doğru hareket etme şansı bulabilir.

Ham Petrol Ayısı ve Bitcoin Boğası

Bloomberg’in yetkin emtia uzmanı Mike McGlone, bugün attığı bir tweet’de “tarihin en iyi performans gösteren varlıklarından biri” olarak nitelendirerek, en büyük kripto parada yükseliş beklediğini belirtti ve dolaylı yoldan Martinez’in yükseliş beklentisini desteklemiş oldu. Bitcoin’in performansını ham petrolün performansıyla karşılaştıran McGlone şu ifadeleri kullandı:

Trendler dosttur – Bitcoin boğası ve ham petrol ayısı: Ham petrolün 2022 zirvesinin 14 yıl önceki zirvenin yaklaşık yüzde 15 altında olması, özellikle tarihin en iyi performans gösteren varlıklarından biri olan Bitcoin karşısında karşı karşıya olduğu ters rüzgarı gösteriyor olabilir. Arz-talep esnekliği anahtar bir faktördür ve daha yüksek fiyatların ham petrol tüketimini azaltacağı ve üretimi artıracağı bir gerçektir. Bitcoin’in arzı ise kodla belirlenmektedir.

McGlone’un işaret ettiği gibi, Bitcoin, ham petrol karşısında hareketler yapıyor ve bu yönde hareketlerine devam ederek dünyanın dijital teminatı olma yolunda emin adımlarla yol alıyor.

CoinMarketCap’in verilerine göre, en büyük kripto para Bitcoin, yazım sırasında günlükte yüzde 4,48 yükselişle 24 bin 110 dolardan işlem görüyor. BTC’nin piyasa değeri ise 450 milyar doların üzerinde, 460 milyar dolarda.

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