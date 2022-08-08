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Geçtiğimiz 10 yıla baktığımızda Bitcoin etkileyici bir büyüme yaşadı. Peki önümüzdeki yıllarda nasıl bir performans izleyecek? BTC fiyatının yeterince uzun vadede sürekli artıyor olması kripto para piyasalarının da büyümesini sağlıyor. Ethereum ve diğer temeli sağlam altcoinler BTC’nin izini takip ederek bugüne kadar binlerce kat arttı.

Bitcoin (BTC)

Son birkaç ayda Bitcoin (BTC) adeta freni patlamış bir kamyon gibi baş aşağı düştü. Sonunda 18.000 dolar bölgesinde duruldu ve bugün yeniden 24.000 doların üzerinde alıcı buluyor. Yatırımcılar başta S2F modeli olmak üzere kendilerine 100.000 dolarlı hedefleri pompalayan analistleri adeta çarmıha gerdi. Başta Vitalik Buterin olmak üzere çok sayıda önemli isim PlanB ve onun S2F modelini yerden yere vurdu. Düşüş dönemlerinde bunlar gayet normal, nitekim birkaç yıl önce Bitcoin için 50.000 dolar üzeri bir seviye hedefleyen isimler de benzer tepkilerle karşılaşıyordu.

Peki önümüzdeki yıllarda Bitcoin’i neler bekliyor? Bu noktada bazı projeksiyonlara değinebiliriz. BTC’nin son zamanlarda güçlü bir değer deposu olarak ortaya çıkmasıyla birlikte, yatırımcıların popüler analistlerin kripto para biriminin önümüzdeki on yılda nereye doğru ilerlediğinin farkında olması çok önemli. Buradaki tahminlerin gerçekleşmek gibi bir zorunluluğu yok ancak gelecekte bu varsayımların gerçekleştiğini görebiliriz.

Bitcoin Fiyat Tahmini

Yazı hazırlandığı sırada Bitcoin 24.200 dolardan alıcı buluyor. Yaklaşan ABD enflasyon verisi piyasadaki iyimserliği artırdı. Elbette BTC fiyatının artıyor olması altcoinlerin de çift hanelere ulaşan kazançlar elde etmesine neden oldu. Bill Miller kral kripto paranın geleceğiyle ilgili önemli bir detaya dikkat çekiyor.

“Bitcoin‘in arzı yılda yüzde 2,5 civarında büyüyor ve talep bundan daha hızlı büyüyor.”

Miller’a göre, talepteki bu büyümeye, bazıları tarafından 100.000 dolarlık bir hedefle birlikte fiyatta da karşılık gelen bir artış eşlik edecek. Aslında, Bloomberg Intelligence tarafından talep ve benimseme eğrilerinin 2025 yılına kadar 100.000 dolarlık bir projeksiyona işaret ettiğini iddia ettiğinde benzer bir mantık uygulandı.

BTC, 3 aylık ve 1 yıllık bir çerçevede sırasıyla -%27 ve -%41 oranında negatif yatırım getirisi sunuyor.

Anlaşılır bir şekilde, yukarıda belirtilen veri kümeleri, BTC’nin son zamanlardaki fiyat çizelgelerinde nasıl bir performans gösterdiğinin ürünleridir. En son düşüşü sayesinde, ROI’leri negatif olmuştur. Buna rağmen, dünyanın en büyük kripto para birimi için yükseliş eğiliminin altını çizen birkaç faktör var. Örneğin, 0.1+ coin tutan Bitcoin adreslerinin sayısı dün bir ATH’ye ulaştı. Ayrıca, BTC Kâr Arzı Yüzdesi (7d MA) de 1 ayın en yüksek seviyesi olan %60,513’e ulaşırken aSOPR (7d MA) 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2025

Changelly’ye göre, Bitcoin’in ortalama işlem fiyatı 2025’te 124.508 dolara kadar çıkacak ve platform 137 bin dolara kadar çıkabileceğini iddia ediyor. Fakat bu kadar iddialı bir rakamın gerçek olmayabileceğini düşünenler de var. CBDC çalışmaları kripto paraların dışarı atılmasını hedeflemeye başladı. Küresel kripto regülasyonları henüz olgunlaşmadı ve büyük ölçekli yasakların gelme ihtimali halen var.

Daha bugünden kripto paraları yasaklayan Çin gibi devler de var. Fakat tüm bu karamsarlıktan uzaklaşmak için Google bize yardımcı olabilir. Google’ın son yıllardaki kargaşaya rağmen 5 ile 10 yıl içinde katlanarak büyüyeceği varsayılıyor. Google ve Bitcoin aramaları BTC fiyatıyla uyumlu hareket ediyor. Bu varsayıma göre eğer daha fazla insan dijital dünyaya erişecek ve Google değerlenecekse aynı şekilde BTC fiyatının da büyümesi gerekiyor.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2030

Changelly’ye göre, BTC 2030’da 937 bin dolar civarında zirve yapabilir. Bu projeksiyonları yönlendiren nedir? Birkaç neden. Yeni başlayanlar için, çoğu, devreye giren kripto kıtlığının değeri konusunda iyimser. İkincisi, maksimalistler, Bitcoin talebinin sonsuz olduğu bir gelecek tasavvur ederler. Son olarak, Bitcoin’in benimsenmesinin yıllık %113 artmasıyla birlikte, birçoğu aynı şeyin bir gün BTC’nin fiyatı tarafından vurgulanacağına inanıyor. Yani sürekli artan talep ve yavaşlayan yeni arz bu iyimserliği besliyor.

Başka projeksiyonlar da var, örneğin Parallax Digital’den Robert Breedlove’a göre, BTC 2031 yılına kadar Bitcoin 12,5 milyon dolara ulaşacak. Sorun şu ki aynı kaynak 2021 Ekim ayı için BTC fiyatını 300.000 dolara olarak tahmin etmişti.

Bitcoin Fiyat Tahmini 2040

Bitcoin henüz 18 yaşını görmemişken bundan 18 yıl sonrasına tahminde bulunmak güç. Bir sürü belirsizliğin ortasında zor bir tahmin olsa da Telegaon’un bir fikri var. Telegaon’a göre BTC, 2040 yılına kadar “piyasa eğilimine bağlı olarak” ortalama 553 bin dolarlık bir işlem fiyatına sahip olacak.