Okuma Süresi: 3 Dakika

SHIB token kendi ekosistemini kısa süre içinde inşa etti. Peki Shiba Inu (SHIB) yatırımcılarını neler bekliyor? Büyüyen ekosistem fiyata nasıl bir etki edecek? Neredeyse tüm meme tokenlerin hayalini gerçekleştiren SHIB birçok alanda başarılı projelere imza attı. Fakat yine de mevcut arzıyla 1 dolara ulaşamayacak. İşte detaylar.

Shiba Inu 1 Dolar Olmayacak

Birçok yatırımcı 1 dolar hayaliyle SHIB ve benzeri bol sıfırlı meme tokenleri satın alıyor. SHIB hakkındaki son gelişmelere değinmeden önce yeniden bu konuyu ele alalım. Öncelikle SHIB 1 dolar olmayacak. Bunu görmek için 4 işlemi bilmek yeterli, 549 trilyon arzı olan SHIB düzenli yakımlara rağmen halen oldukça bol. Trilyonlarca SHIB tutan balinalar ve milyarlarca SHIB satın alan orta ölçekli yatırımcılar var. Bunların tamamını trilyoner yapabilecek bir kripto para piyasasını hiçbir zaman görmeyeceğiz.

Tüm bunları SHIB henüz sekiz sıfırlı bir fiyata sahipken onu keşfeden biri olarak rahatlıkla söyleyebilirim. SHIB eğer 1 sıfır atarsa 67 milyar dolar piyasa değerine sahip olur ve 0,0001236 dolara ulaşır. Tekrar 1 sıfır attığında 670 milyar dolar piyasa değerine ulaşması gerekir ki uzun vadede bile böylesine bir büyüme imkansız görünüyor. Eğer SHIB yeni bir SHIB token üreterek yatırımcılara her 10000 SHIB tokenleri karşılığında 1 SHIB vermez ise bunların tamamı hayal. SHIB arzının trilyon seviyelerinden milyarlara düşmesi şimdilik imkansız olduğu için 1 dolar hedefini aklınızdan çıkarmanız gerekir. Geçtiğimiz yıl 8 sıfırlı fiyatın 4 sıfıra düşmesiyle bugün 4 sıfırın fiyattan silinmesi kesinlikle benzer şeyler değil.

SHIB Son Gelişmeler

Shiba Inu ekosisteminin bir parçası olan ve Temmuz 2021’de piyasaya sürülen ShibaSwap, klasik bir merkezi olmayan borsadır. Eşler arası bir temelde kripto para alım/satımını kolaylaştırır. Projenin teknik incelemesine göre, DEX, yatırımcıların kripto para birimi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri “güvenli bir yer” sağlamak için başlatıldı. Shiba Inu’nun üç amiral gemisi tokeni SHIB, LEASH ve BONE ile güçlendirilen ShibaSwap, projenin teknik incelemesinde belirtildiği gibi kullanıcıların herhangi bir tokeni “DIG” (likidite sağlamak) veya “BURY” (hisse) için “WOOF getirileri” için tasarlanmıştır.

Temelde, DEX kullanıcıları SHIB’yi xSHIB’yi, LEASH’i xLEASH’i ve BONE’yi tBONE’yi almak için stake edebilirler. Herhangi bir amiral gemisi token ile likidite sağlandığında, bir likidite sağlayıcısı Shib-Eth SSLP, Leash-Eth-SSLP veya BONE-Eth SSLP alabilir. Dune Analytics’ten alınan verilere göre, bugün itibariyle SHIB, ShibaSwap’ta en çok tutulan token oldu. Toplam 1.119.593 token sahibi vardı. Bunu 54.044 token sahibi ile LEASH ve 49.271 token sahibi ile BONE takip ediyor.

Bu amiral gemisi tokenlerinin hisseli versiyonlarına gelince, xSHIB 59.401 sahibi ile zirvedeydi. Bunu 32.782 ile tBONE izledi. xLEASH, token tutan yalnızca 9.462 adres bulunuyordu.

İlginç bir şekilde, SHIB, LEASH ve BONE fiyatlarındaki korkunç düşüşe rağmen, ShibaSwap’taki aktif kullanıcılar, lansmanından bu yana kademeli olarak arttı. DEX’teki aktif kullanıcılar, yazı hazırlandığı sırada 143.765 kullanıcıydı. DEX platformunun güçlü konumu uzun vadede SHIB fiyatının da daha iyi seviyelere ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.