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Dünyaca Ünlü Kripto Borsası Bir Ülkede Daha İşlemlere Başlıyor!

Dünyaca ünlü kripto borsası Crypto.com yaptığı satın alımlarla birlikte bir ülkede daha işlemlere başlamak üzere harekete geçti.
21:00
8 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para platformu Crypto.com, Güney Kore’de bir çift satın alma yaparak, ona çalışma ve sanal varlık servis sağlayıcısı olarak yetki verdi.

Bir basın açıklamasına göre Crypto.com, ödeme hizmeti sağlayıcısı PnLink ve sanal varlık hizmeti sağlayıcısı OK-BIT’i satın aldı. Bu, şirkete, ülkenin elektronik finansal işlem yasası kapsamında sanal varlık hizmet sağlayıcı kayıtları sağladı.

Genel Müdür Açıklama Yaptı

Duyuru, anlaşmaların boyutunu veya kripto platformunun Güney Kore’de eksiksiz bir hizmet paketi sunma konusunda herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmadığını açıklamayı ihmal etti.

Crypto.com Güney Kore Genel Müdürü Patrick Yoon şu açıklamayı yaptı:

Kore, Blockchain teknolojisini geliştirmede Crypto.com için son derece önemli bir pazar. Hizmetlerimizin yalnızca Kore’deki ticareti daha da geliştirmeye ve güçlendirmeye yardımcı olamayacağına, aynı zamanda Web3 ekosistemimizin daha büyük bir şekilde oluşturulmasını ve geliştirilmesini destekleyebileceğine inanıyoruz.

Crypto.com Onayları Ve Retleri

Dünya çapında bir dizi son olayın ardından, Crypto.com da mevcut piyasa çalkantıları tarafından kuşatıldı. Geçen ay, Yunanistan’da Yunanistan Sermaye Piyasası Komisyonu’ndan ve Kıbrıs’ta Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan tescile ek olarak, İtalyan gözlemcisi Organismo Agenti e Mediatori’den (OAM) bir VASP olarak düzenleyici onay aldı.

Haziran ayının başlarında, şehir devletinde dijital ödeme belirteci hizmetleri sağlamak için Singapur Para Otoritesinden prensipte onay almıştı. Bu arada Crypto.com da yıl boyunca kripto para piyasalarındaki düşüşten etkilendi ve çalışan sayısını azaltmak zorunda kaldı.

İşten çıkarmalar, çalışanlarının yalnızca %5’ini etkilerken, rakip kripto platformları BlockFi ve Coinbase, çalışanlarını sırasıyla %18 ve %20 oranında azaltmak zorunda kaldı, ikincisi, olası işe alımlara yaptığı teklifleri bile iptal etti. Coinbase CEO’su ve kurucu ortağı Brian Armstrong, şirketin çok hızlı büyüdüğüne inandığını ve en azından bazı sorunlarından sorumlu olduğunu söyledi.

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