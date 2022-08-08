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En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada yeniden 24.000 doların altına düştü. BTC 23.930 dolardan alıcı buluyor. Geçtiğimiz yılın aynı gününe göre kabaca 20.000 dolar daha aşağıda olan BTC fiyatı 2022 yılında ciddi kayıplar aldı. Özellikle Mayıs ve haziran ayındaki kaos ortamı aşırı satışların fitilini ateşledi. Peki bundan sonraki süreçte neler olacak? 2,3 trilyon dolar detayı kripto paralar için ne anlama geliyor?

FED Bilanço ve Kripto Paralar

ABD Merkez Bankası (FED) geçtiğimiz dönemde milyarlarca dolarlık hazine ve tahvil alımlarını durdurarak 8,9 trilyon dolarlık bilançosunu küçültme girişiminde bulundu. Önlemler Haziran 2022’de uygulandı ve toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun Ocak 2021’den bu yana görülen en düşük seviye olan 1,2 trilyon doların altına düşmesiyle aynı zamana denk geldi. Benzer bir hareket, 16 Haziran’da 1.650 puana ulaşan ve Kasım 2020’den bu yana görülmeyen seviyelere ulaşan Russell 2000’e de oldu. Bu düşüşten bu yana, endeks %16,5 kazanırken, toplam kripto piyasası kapitalizasyonu 1,2 trilyon dolar seviyesini geri kazanamadı. (Russell 2000, küçük ölçekli 2000 ABD şirketini izler)

Kripto para piyasalarının yaşadığı bu negatif ayrışma yatırımcıları FED’in büyüyen bilançosunun daha uzun bir düşüş dönemine kapı aralayıp aralamayacağını sorgulamaya itti. COVID salgını sırasında kısıtlayıcı önlemler tüm devletlerin ekonomik gerileme yaşamasına neden oldu. Bunu baskılamanın tek bir yolu vardı, para basmak. Federal Rezerv, Ocak 2020’den Şubat 2022’ye kadar tahvillere ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlere 4,7 trilyon dolar ekledi. Vatandaşlara ciddi miktarda yardımlar dağıtıldı. Elbette bu durum kripto paraların ciddi anlamda ivme kazanmasına neden oldu.

Kripto Paraları Neler Bekliyor?

FED ve diğer ülkelerdeki merkez bankaları için COVID döneminde atılan adımlar bir zorunluluktu. Vatandaşını zor durumda bırakmak istemeyen ve buna gücü olan tüm devletler parasal genişlemeye gitti. Elbette bunun bir bedeli vardı, enflasyon. Bu çabaların sonucu olarak ABD son 40 yılın en yüksek enflasyonuyla yüzleşti. Haziran ayında ABD tüketici fiyatları 2021’e göre %9,1 arttı. 13 Temmuz’da Başkan Joe Biden Haziran enflasyon verilerinin “kabul edilemez derecede yüksek” olduğunu söyledi. Ayrıca, Federal Rezerv başkanı Jerome Powell 27 Temmuz’da şunları söyledi:

“Herkese fayda sağlayan güçlü bir işgücü piyasası koşullarına sahip olmak istiyorsak, enflasyonu yüzde 2 hedefimize düşürmemiz şart”

Merkez bankası tarafından takınılan güçlü şahin tavrın arkasında da bu yatıyor. 29 Temmuz’da, Federal Rezerv‘in Gecelik Ters Repo Tesisi 2,3 trilyon dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yaklaştı. Ancak kısa vadeli sabit getirili varlıklarda bu kadar nakit tutmak, mevcut yüksek enflasyon göz önüne alındığında uzun vadede yatırımcıların kan kaybetmesine neden olacaktır. Mümkün olan bir şey, bu aşırı likiditenin sonunda riskli piyasalara ve varlıklara taşınmasıdır. Bir “ters repo”da, piyasa katılımcıları ABD Hazineleri ve ajans destekli menkul kıymetler karşılığında ABD Merkez Bankası’na nakit borç verir. Borç veren taraf, riskten korunma fonları, finansal kuruluşlar ve emeklilik fonlarından oluşmaktadır.

Kripto paraları ilgilendiren en önemli kısım ise durgun ekonomiye işaret eden son gelişmelerin risk iştahını artırması olasılığıdır. Ekonominin çökeceğini düşünen karamsarlar için kriptoların da içinde olduğu yüksek risk piyasaları elbette iyi bir tercih değil. Ancak enflasyonu karşılamayan kısa vadeli borçlanma araçlarına güvenen para patronları daha fazla zararı da göze almak istemiyor.

Kısacası, tüm bu nakit, gayrimenkul, tahvil, hisse senedi, para birimi, emtia veya kripto olsun bir giriş noktası için kenarda bekliyor. Kontrolden çıkan enflasyon sihirli bir şekilde ortadan kalkmadıkça, bu 2,3 ​​trilyon doların bir kısmı sonunda diğer varlıklara akacak.

Repo: İlk satıcı tarafından geri alım sözü verilen bir satış işlemidir. Gerçek vade alıcı ve satıcı ihtiyaçlarına bağlı kısaltılabilir.

Ters Repo: Bir menkul kıymette işlem başlangıç valöründen alış ve bitiş valöründen geri satış yapılmasıdır. Norma Repo’daki gibi geri alınmak üzere satılmaz.