X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

  • CoinTürk
  •   NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!

NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!

NFT piyasasının önde gelen oyuncularından olan ünlü şirket Immutable X, geçtiğimiz Ocak ayında yaşadığı zirveden çok ama çok uzak bir görüntü çiziyor.
21:30
8 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Immutable X, Temmuz ayı boyunca dijital koleksiyon pazaryerlerinin himayesindeki genel düşüşten kendi payına düşeni aldı ve satış hacminde büyük bir düşüş gördü.

Immutable X, tüm zamanların satış hacmi 230 milyon doları aşan en büyük NFT blok zincirlerinden biridir. CryptoSlam verilerine dayanarak yapılan araştırmaya göre, blockchain Temmuz ayında yaklaşık 5,2 milyon dolarlık bir satış hacmine sahipti.

Immutable X hacmi, Ethereum, Ronin, Solana ve Flow’dan daha düşüktü ve Temmuz ayı satışları, 8 milyon dolarlık bir hacme ulaştığı Haziran ayına göre %34 düştü.

Immutable X’te Yeni Misiniz?

2018’de piyasaya sürülen Immutable X, Ethereum’da NFT için bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olarak tanımlanabilir. Anında ticaret onayı, NFT’lerin mint edilmesi ve ticareti için sıfıra yakın gaz ücretleri sunarak Ethereum zincirindeki hız sorunlarını ve yüksek ücretleri çözer.

Ethereum saniyede 50’den az işlem gerçekleştirirken, Immutable X saniyede 9.000’e kadar işlemi kolaylaştırır.Immutable X’teki en popüler NFT projelerinden bazıları, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gods Unchained, Ebook Video oyunları, Guild of Guardians, Highrise ve Moody Krows diyebiliriz.

Satışlardaki Düşüş Neden?

Temmuz ayından itibaren tekil alıcı sayısındaki düşüşü gözlemlediğinizde, satış hacmindeki düşüş, 14.123 tekil alıcı ve 519.928 işlem ile işlem gibi rakamlarla ifade edildi. NFT’nin satışlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Ocak ayının aksine, benzersiz alıcılar 33.976 idi ve bu da 1.5 milyon işleme karşılık geldi. Immutable X’in Ocak ayındaki satış hacmi 54 milyon dolar civarındaydı.

Mayıs 2022’den bu yana ilk kez (5.8 milyon dolar) 6 milyon dolardan daha az satış gerçekleştiren blok zinciri, Temmuz ayında daha yüksek bir dip yaptı. Ocak ayına göre 48.4 milyon dolarlık bir düşüş. Ayrıca ortalama satış değerinde Ocak ayında 34,67 dolardan Temmuz ayında 10.05 dolara bir düşüş gerçekleşti.

IMX Fiyat Tepkisi

IMX 1 Temmuz’da 1,01 dolar işlem fiyatıyla açıldı. Aylık en yüksek seviyesi 1,29 dolara ulaştı. Aylık en düşük 0,7862 doları test etti ve ayı 1,09 dolardan kapattı. Genel olarak, satışlardaki düşüşe rağmen, IMX Temmuz ayında %7 arttı.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
Fiyat Analizi: FLOW, Oasis Network, Chainlink, Near Protocol!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
BTC, Ethereum, Shiba, Avax ve CEEK Son Durum!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
ABD’li Kongre Üyesinden Korkutan Ripple Yorumu: Hazır Olun!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Altcoin Yatırımcıları ATH İçin İyimser!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Bu Kripto Para 0,21 Dolara Hızla Tırmanabilir! Altcoin Fırsatları!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Altcoin Kritik Eşiğe Dayandı! Eşiğin Geçilmesi Büyük Çıkışla Sonuçlanabilir!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Ethereum Rakibi Altcoin Uçuşa Geçti! İşte Rallinin Arkasındaki 2 Neden!
Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır
Kripto Para Borsasının Analizi: Altcoin Yüzde 35’lik Yükseliş için Hazır
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022