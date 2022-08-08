NFT piyasasının önde gelen oyuncularından olan ünlü şirket Immutable X, geçtiğimiz Ocak ayında yaşadığı zirveden çok ama çok uzak bir görüntü çiziyor.

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Immutable X, Temmuz ayı boyunca dijital koleksiyon pazaryerlerinin himayesindeki genel düşüşten kendi payına düşeni aldı ve satış hacminde büyük bir düşüş gördü.

Immutable X, tüm zamanların satış hacmi 230 milyon doları aşan en büyük NFT blok zincirlerinden biridir. CryptoSlam verilerine dayanarak yapılan araştırmaya göre, blockchain Temmuz ayında yaklaşık 5,2 milyon dolarlık bir satış hacmine sahipti.

Immutable X hacmi, Ethereum, Ronin, Solana ve Flow’dan daha düşüktü ve Temmuz ayı satışları, 8 milyon dolarlık bir hacme ulaştığı Haziran ayına göre %34 düştü.

Immutable X’te Yeni Misiniz?

2018’de piyasaya sürülen Immutable X, Ethereum’da NFT için bir katman-2 ölçeklendirme çözümü olarak tanımlanabilir. Anında ticaret onayı, NFT’lerin mint edilmesi ve ticareti için sıfıra yakın gaz ücretleri sunarak Ethereum zincirindeki hız sorunlarını ve yüksek ücretleri çözer.

Ethereum saniyede 50’den az işlem gerçekleştirirken, Immutable X saniyede 9.000’e kadar işlemi kolaylaştırır.Immutable X’teki en popüler NFT projelerinden bazıları, bunlarla sınırlı olmamak üzere Gods Unchained, Ebook Video oyunları, Guild of Guardians, Highrise ve Moody Krows diyebiliriz.

Satışlardaki Düşüş Neden?

Temmuz ayından itibaren tekil alıcı sayısındaki düşüşü gözlemlediğinizde, satış hacmindeki düşüş, 14.123 tekil alıcı ve 519.928 işlem ile işlem gibi rakamlarla ifade edildi. NFT’nin satışlarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Ocak ayının aksine, benzersiz alıcılar 33.976 idi ve bu da 1.5 milyon işleme karşılık geldi. Immutable X’in Ocak ayındaki satış hacmi 54 milyon dolar civarındaydı.

Mayıs 2022’den bu yana ilk kez (5.8 milyon dolar) 6 milyon dolardan daha az satış gerçekleştiren blok zinciri, Temmuz ayında daha yüksek bir dip yaptı. Ocak ayına göre 48.4 milyon dolarlık bir düşüş. Ayrıca ortalama satış değerinde Ocak ayında 34,67 dolardan Temmuz ayında 10.05 dolara bir düşüş gerçekleşti.

IMX Fiyat Tepkisi

IMX 1 Temmuz’da 1,01 dolar işlem fiyatıyla açıldı. Aylık en yüksek seviyesi 1,29 dolara ulaştı. Aylık en düşük 0,7862 doları test etti ve ayı 1,09 dolardan kapattı. Genel olarak, satışlardaki düşüşe rağmen, IMX Temmuz ayında %7 arttı.