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Şok İddia: SHIB Kurucusu Ryoshi Yeni Altcoin Projesini Hayata Geçirdi!

 Kripto para piyasasına yeni bir boyut kazandıran Shiba Inu (SHIB) topluluğundan gelen ilginç bir iddia bugün gündeme oturdu. 
14:50
8 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

 Kripto para piyasasına yeni bir boyut kazandıran Shiba Inu (SHIB) topluluğundan gelen ilginç bir iddia bugün gündeme oturdu.

Dejitaru Tsuka (TSUKA): Sadakat, İnanç ve Sabır!

Shiba Inu (SHIB) topluluğundan ilginç bir iddia geldi. Topluluğun bazı üyeleri, Shiba Inu’nun yaratıcısı Ryoshi tarafından gönderilen bir dizi “şifreli mesajı” yakından takip ettiklerini ve gizemli geliştiricinin yeni bir kripto para projesinin arkasında olduğu sonucuna vardıklarını iddia ettiler. Ryoshi’nin Dejitaru Tsuka (TSUKA) adlı yeni kripto para projesini yarattığı düşünülüyor. Gizemli Shiba Inu kurucusu, Mayıs 2022’de sosyal medyadan tamamen kayboldu. Ryoshi’nin Shibu Inu’ya bağlı Twitter hesabı ve Medium blogları silindi. İddialara göre, Ryoshi tekrar ortaya çıktı. Topluluğunun bazı üyeleri, Ryoshi tarafından blok zinciri aracılığıyla gönderilen bir dizi ‘şifreli mesajı’ dikkatlice takip ettiğini vurguladı. SHIB ordusunun çoğu, Ryoshi’nin Shiba Inu’da kullanığı dilin, Dejitaru Tsuka’da kullanılan dil ve üslup ile aynı olduğunu söylüyor. Blog, aynı zamanda Ryoshi’nin Twitter resmiyle aynı resme sahip.

SHIB topluluğu üyeleri, bu mesajların Ryoshi’nin kripto para ekosistemine geri döndüğünü gösterdiğini söyledi. SHIB’deki gibi “sadakat, inanç ve sabır” gibi kelimeler içeren mesajlar, ekossitemin dikkatini çekti. Tsuka yaratıcısının takipçilerine gönderdiği şifreli mesajlar, Ryoshi’nin sosyal medyada hesabını silmeden önce kullandığı mesajlara benziyor.  Ryoshi, tüm gönderilerini kaldırmadan önce şunları söylemişti:

Önemli biri değilim ve bir gün haber vermeden gideceğim. SHIB alın ve umuda doğru yolculuk edin.

Proje, Taklit Olabilir mi?

Ryoshi’nin yarattığı Shiba Inu, kripto para ekosisteminde büyük bir popülerlik ve kabul gördü. Meme coin, 2021’de astronomik karlar kaydetti ve birçok yatırımcıyı milyarder yaptı. Aynı umut, altcoin için de geçerli olabilir. SHIB, piyasa değerine göre ilk 10 kripto para arasına girmeyi başardı. Peki, bu yeni kripto para birimi aynı başarıyı sergileyebilir mi? Dejitaru Tsuka’nın kurucularının Ryoshi’nin taklitçileri olması da mümkün.

Dejitaru Tsuka’nın blogu, “Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, hiçbir şey aramıyoruz, hiçbir şey istemiyoruz. Biz kimse değiliz. Biz Ryoshi’yiz” şeklinde bir mesaj paylaştı. Kripto para piyasası zor bir dönemden geçerken, SHIB de son zamanlarda bekleneni veremedi.

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