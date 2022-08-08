X
Al / Sat
Takip Ettiğimiz NFT & Metaverse Projeleri Burada!

Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?

Bollinger Bantları 1980’li yıllarda ünlü teknik analist John Bollinger tarafından piyasaya kazandırılmış bir teknik göstergedir.
13:54
8 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

1980’li yıllarda ünlü teknik analist John Bollinger tarafından piyasaya kazandırılmış olan Bollinger Bantları, bir varlığın fiyatının basit hareketli ortalamasından (SMA) iki standart sapma (olumlu ve olumsuz) olarak çizilen, ancak kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen bir dizi eğilim çizgisi tarafından tanımlanan bir teknik analiz aracıdır.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantlarını hesaplamanın ilk adımı, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak söz konusu varlığın, ki bizim konumuzda kripto para biriminin, basit hareketli ortalamasını hesaplamaktır. 20 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 20 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Daha sonra, kripto para biriminin fiyatının standart sapması elde edilir. Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümü ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finansta öne çıkan özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

Belirli bir veri seti için standart sapma, sayıların ortalama bir değerden ne kadar yayıldığını ölçer. Standart sapma, ortalamanın farklarının karelerinin ortalaması olan varyansın karekökü alınarak hesaplanabilir. Ardından, bu standart sapma değeri iki ile çarpılır ve bu miktar SMA boyunca her noktadan toplanır ve çıkarılır. Bunlar da bize üst ve alt bantları verir.

Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır?

Bollinger Bantları oldukça popüler bir teknik olarak karşımıza çıkıyor ve birçok yatırımcı bu modeli kullanıyor. Bollinger bantlarında fiyatlar üst banda ne kadar yaklaşırsa, piyasada o kadar fazla alım olduğu ve fiyatlar alt banda ne kadar yaklaşırsa, piyasada o kadar fazla satış olduğu düşünülüyor. John Bollinger, bantları bir yatırım sistemi olarak kullanırken uyulması gereken 22 kural olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Bollinger Bantları, bağımsız bir yatırım sistemi değil ve yatırımcılara fiyat volatilitesi hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmış bir gösterge. John Bollinger, bu göstergenin daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç ilişkisiz göstergeyle birlikte kullanılmasını öneriyor. Bollinger’in tercih ettiği teknik göstergelerden bazıları, hareketli MACD ve RSI olarak karşımıza çıkıyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Bitcoin vs Ethereum: Flippening Nedir?
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Yeni Blokchain Alan Adı Nametag
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
Vitalik Buterin Uyarmıştı! Son Kripto Köprü Hackleri ve Potansiyel Hedefler!
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
İnternetin Evrimi ve Yeni Domain ENS
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Spor Fanları NFT’lerin Benimsenmesini İstiyor
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Tesla’nın Bitcoin Aldığını Nasıl Anlarız? Elon Musk Sinyali Vermişti!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Aman Tanrım! Tesla Bitcoin Sattı! Tesla’nın BTC Hamleleri ve Gerçekler!
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
Gelecek İnşa Ediliyor; OthersideMeta’nın Metaverse’de İlk Etkinliği
İlgili Yazılar
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu Nedir?
Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) Formasyonu Nedir?
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nedir?
Omuz Baş Omuz (OBO) Formasyonu Nedir?
Destek Direnç Nedir?
Destek Direnç Nedir?
İkili Dip ve İkili Tepe Formasyonu Nedir?
İkili Dip ve İkili Tepe Formasyonu Nedir?
Ethereum (ETH) Rakibi Altcoin Kritik Direnci Aşabilecek Mi?
Ethereum (ETH) Rakibi Altcoin Kritik Direnci Aşabilecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Güncel NFT Haberleri
NFT Piyasasının Önemli Oyuncularından Birisi Çıkmazda! İşte Detaylar!
Dünyaca Ünlü Marka Tiffany, NFT’lerini 50.000$’a Sattı
Solana’dan Güvenliğini Eleştirenlere Yanıt
NFT Dünyasında Yapay Zeka Çılgınlığı! Herkes Bunları Konuşacak!
Son Teknik Analizler
Bollinger Bantları Nedir? Nasıl Kullanılır?
Bitcoin Fiyat Analizi: 23 Bin Doların Üzerindeki BTC için Sırada Ne Var?
Yükselen Takoz Formasyonu Nedir?
Yükselen Üçgen Formasyonu Nedir?
Güncel DEFI Gelişmeleri
Bir Sonraki Boğa Piyasasında Bu Kategorideki Altcoin’ler Uçabilir!
Tüm Coinlerin İçinde Bunlar Yükseliş Konusunda Diğerlerini Solladı!
Hong Kong Merkez Bankası Başkanından Dikkat Çeken “Kripto Para” ve “DeFi” Açıklaması
2022 2. Çeyrekte Neler Yaşadık: NFT, DeFi, Stablecoin ve Kripto Piyasası
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022