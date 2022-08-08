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1980’li yıllarda ünlü teknik analist John Bollinger tarafından piyasaya kazandırılmış olan Bollinger Bantları, bir varlığın fiyatının basit hareketli ortalamasından (SMA) iki standart sapma (olumlu ve olumsuz) olarak çizilen, ancak kullanıcı tercihlerine göre ayarlanabilen bir dizi eğilim çizgisi tarafından tanımlanan bir teknik analiz aracıdır.

Bollinger Bantları

Bollinger Bantlarını hesaplamanın ilk adımı, tipik olarak 20 günlük bir SMA kullanarak söz konusu varlığın, ki bizim konumuzda kripto para biriminin, basit hareketli ortalamasını hesaplamaktır. 20 günlük hareketli ortalama, ilk veri noktası olarak ilk 20 günün kapanış fiyatlarının ortalamasını alır. Daha sonra, kripto para biriminin fiyatının standart sapması elde edilir. Standart sapma, ortalama varyansın matematiksel bir ölçümü ve istatistik, ekonomi, muhasebe ve finansta öne çıkan özellikler olarak karşımıza çıkıyor.

Belirli bir veri seti için standart sapma, sayıların ortalama bir değerden ne kadar yayıldığını ölçer. Standart sapma, ortalamanın farklarının karelerinin ortalaması olan varyansın karekökü alınarak hesaplanabilir. Ardından, bu standart sapma değeri iki ile çarpılır ve bu miktar SMA boyunca her noktadan toplanır ve çıkarılır. Bunlar da bize üst ve alt bantları verir.

Bollinger Bantları Nasıl Kullanılır?

Bollinger Bantları oldukça popüler bir teknik olarak karşımıza çıkıyor ve birçok yatırımcı bu modeli kullanıyor. Bollinger bantlarında fiyatlar üst banda ne kadar yaklaşırsa, piyasada o kadar fazla alım olduğu ve fiyatlar alt banda ne kadar yaklaşırsa, piyasada o kadar fazla satış olduğu düşünülüyor. John Bollinger, bantları bir yatırım sistemi olarak kullanırken uyulması gereken 22 kural olduğunu ifade ediyor.

Öte yandan Bollinger Bantları, bağımsız bir yatırım sistemi değil ve yatırımcılara fiyat volatilitesi hakkında bilgi sağlamak için tasarlanmış bir gösterge. John Bollinger, bu göstergenin daha doğrudan piyasa sinyalleri sağlayan iki veya üç ilişkisiz göstergeyle birlikte kullanılmasını öneriyor. Bollinger’in tercih ettiği teknik göstergelerden bazıları, hareketli MACD ve RSI olarak karşımıza çıkıyor.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.