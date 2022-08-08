Kripto kredi platformu Hodlnaut, bugün yaptığı açıklamada belirgin bir likidite krizinde müşterileri için para çekme işlemlerini durdurduğunu duyurdu.

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Kripto para borsalarını ve kripto para şirketlerini sarsan kripto para piyasalarındaki son çöküşün neden olduğu problemler tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kripto para şirketinin iflas bayrağı çekmek durumunda kaldığı bu dönemde, şimdi de kripto kredi platformu Hodlnaut, belirgin bir likidite krizinde müşterileri için para çekme işlemlerini durdurduğunu duyurdu.

Piyasa Koşulları İşaret Edildi

Kripto kredi platformu Hodlnaut, yaptığı duyuruda mevcut piyasa koşullarını işaret etti ve “likiditemizi istikrara kavuşturmaya ve varlıkları korumaya odaklanması” gerektiğini belirtti.

Yapılan açıklamaya göre kripto kredi platformu, yalnızca para çekme işlemlerini değil, aynı zamanda kripto para alım satımlarını ve para yatırma işlemlerini de durdurdu. Ayrıca, Singapurlu hukuk şirketi Damodara Ong LLC ile kurtarma planı üzerinde çalışıldığı aktarıldı.

Platform, “Para çekme işlemlerini ve kripto para alım satımlarını durdurmak, likiditemizi istikrara kavuşturmak için gerekli bir adımdı ve kullanıcılarımız için mümkün olan en iyi yeniden yapılandırma ve kurtarma planını bulmak için hukuk danışmanlarımızla yakın çalışmamızda bize zaman tanıtın.” dedi.

Lisans Başvurusu Geri Çekildi

Hodlnaut, ayrıca Singapur Para Otoritesi’ne yaptığı lisans başvurusunu da geri çekti. Söz konusu lisans olmadan düzenlenmiş bir hizmet olan kripto para alım satımlarının sunulması mümkün olmuyor.

Hodlnaut, bir sonraki duyuruya kadar müşterilerine faiz ödemesi yapmaya devam edeceğini de ekledi.