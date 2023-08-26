Güncel Altcoin Grafik Yorumları: ADA, SOL ve DOGE Fiyat Analizi!

Özet

  • ADA Coin fiyatı daha fazla düşüş yaşanırsa 0,22 ve 0,2 dolar desteklerine çekilebilir.
  • SOL Coin ve ADA Coin'de ayılar baskın, SOL fiyatı da 16 dolar desteğine düşme riskiyle karşı karşıya.
  • Dogecoin yatırımcıları Elon Musk'ın X ödemeler hamlesinden yararlanamıyor. Bu 0,05 dolara düşüş getirebilir.
  • Piyasaya etkisi: Negatif
14:35
26 Ağustos 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Kripto para yatırımcıları için yoğun gündem devam ediyor ancak fiyatlar yeniden yatay seyre geçti. Peki şimdi ne olacak? ADA, SOL ve DOGE gibi birçok kripto para kritik eşiklerde bulunuyor. Bu durum yakında yeniden artacak BTC volatilitesiyle büyük hareketlerin başlamasına neden olabilir.

Cardano (ADA) Yorum

Bu yıl yaşadığı düşüşlerle birlikte ADA Coin en büyük kripto paralar arasındaki yüksek sıralamasını kaybetti. Ağ beklenenden yavaş gelişiyor ve ağdaki popüler uygulamaların bir türlü hayata geçmeyişi artık sabırların tükenmesine neden oldu. Boğalar Cardano’daki 0,24 dolarlık desteği başarıyla savundu ancak 0,28 dolarlık engelin üstesinden gelmekte zorlanıyor. Bu da ayıların her küçük rallide satış yaptığını gösteriyor.

Dirençlerde satışlar piyasa genelinde hakim ve bu durum daha fazla düşüşün öncü sinyali olabilir. Satıcılar fiyatı kritik 0,24 dolar direncinin altına çekmeye çabalayacak. Eğer bunu başarabilirlerse 0,22 ve 0,2 dolar desteklerine doğru satışlar ivme kazanabilir. Alternatif senaryoda direnç üstü kapanışlarda 0,32 dolara doğru toparlanma görebiliriz.

Solana (SOL) Grafik Yorum

Solana 24 Ağustos’ta 22,30 dolarlık kırılma seviyesinden bir kez daha aşağı döndü ve bu da ayıların seviyeyi dirence çevirdiğini gösteriyor. Ayıların hedefi fiyatı 19,35 dolarlık kritik desteğin altına çekmek ve burada tutmak. Eğer bunu başarabilirlerse SOL Coin yatırımcıları için kötü senaryo başladı demektir.

Desteğin kaybı halinde SOL Coin fiyatı 16 ve 18 dolara düşebilir. 20 günlük EMA (22,33 dolar) ve negatif bölgedeki RSI ayıların baskınlığını doğruluyor. Fiyatın yükselmesi için 22,3 dolarlık direncin aşılması ve 23,67 ardından 27 dolar direncinin hedeflenmesi gerekiyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Geçtiğimiz Kasım ayında son dakika olarak duyurduğumuz Twitter Ödeme Hizmetleri (yeni adıyla X) hakkında yakında daha fazla somut adım atıldığını göreceğiz. DOGE yatırımcıları Musk’ın ödemeler alanına genişlemesiyle birlikte heyecana kapılmıştı. Ancak kötü haber şu ki düzenleyici belirsizlik nedeniyle DOGE bu hizmete entegre olacak gibi görünmüyor. Bu da meme coin kralının en büyük fiyat katalizörünü elinden alıyor.

Teknik analize dönersek 23 Ağustos mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların pes etmediğini ve rallilerde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Fiyatın 0,06 dolarlık desteğin altına düşmesi, ayıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterecek. DOGE/USDT paritesi 17 Ağustos’ta gün içi en düşük seviyesi olan 0,055 dolara gerileyebilir. Altında kapanışlarda ise 0,05 dolar muhtemel görünüyor. Tersi senaryoda 0,06 dolardan toparlanmayla 0,07 ve 0,08 dolar hedefleri ziyaret edilebilir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
Yayınlanan Bilimsel Araştırmaya Göre Haberlerin Bitcoin Fiyatı Üzerindeki Etkisi Büyük!
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
İlgili Yazılar
26-31 Ağustos Kripto Tahminleri! Bitcoin, Polkadot ve Polygon (MATIC) Yorumları!
26-31 Ağustos Kripto Tahminleri! Bitcoin, Polkadot ve Polygon (MATIC) Yorumları!
26 Ağustos Altcoin Tahminleri: Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Coin Yorum!
26 Ağustos Altcoin Tahminleri: Ethereum (ETH) ve Ripple (XRP) Coin Yorum!
Altcoin Fiyat Analizi: Stellar (XLM), Ripple (XRP), Monero (XMR) Yorum!
Altcoin Fiyat Analizi: Stellar (XLM), Ripple (XRP), Monero (XMR) Yorum!
Ağustos Tahminleri! MATIC, LTC Coin ve DOT Coin Yorumları!
Ağustos Tahminleri! MATIC, LTC Coin ve DOT Coin Yorumları!
Ağustos Altcoin Tahminleri! Solana ve Dogecoin (DOGE) Yorumları!
Ağustos Altcoin Tahminleri! Solana ve Dogecoin (DOGE) Yorumları!
Ethereum (ETH) Kaç Dolara Düşecek? ETH Güncel Yorumlar!
Ethereum (ETH) Kaç Dolara Düşecek? ETH Güncel Yorumlar!
Ripple’ın XRP’si İçin Meraklı Bekleyiş Sürüyor! Bu Senaryo Öne Çıkıyor! İşte Sıralı Hedefler!
Ripple’ın XRP’si İçin Meraklı Bekleyiş Sürüyor! Bu Senaryo Öne Çıkıyor! İşte Sıralı Hedefler!
Bitcoin Kritik Virajda! Karar Vakti Yaklaşıyor! Ya 48 Bin Dolar Ya 20 Bin Dolar!
Bitcoin Kritik Virajda! Karar Vakti Yaklaşıyor! Ya 48 Bin Dolar Ya 20 Bin Dolar!
Çok Okunanlar

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023