Kripto para yatırımcıları için yoğun gündem devam ediyor ancak fiyatlar yeniden yatay seyre geçti. Peki şimdi ne olacak? ADA, SOL ve DOGE gibi birçok kripto para kritik eşiklerde bulunuyor. Bu durum yakında yeniden artacak BTC volatilitesiyle büyük hareketlerin başlamasına neden olabilir.

Cardano (ADA) Yorum

Bu yıl yaşadığı düşüşlerle birlikte ADA Coin en büyük kripto paralar arasındaki yüksek sıralamasını kaybetti. Ağ beklenenden yavaş gelişiyor ve ağdaki popüler uygulamaların bir türlü hayata geçmeyişi artık sabırların tükenmesine neden oldu. Boğalar Cardano’daki 0,24 dolarlık desteği başarıyla savundu ancak 0,28 dolarlık engelin üstesinden gelmekte zorlanıyor. Bu da ayıların her küçük rallide satış yaptığını gösteriyor.

Dirençlerde satışlar piyasa genelinde hakim ve bu durum daha fazla düşüşün öncü sinyali olabilir. Satıcılar fiyatı kritik 0,24 dolar direncinin altına çekmeye çabalayacak. Eğer bunu başarabilirlerse 0,22 ve 0,2 dolar desteklerine doğru satışlar ivme kazanabilir. Alternatif senaryoda direnç üstü kapanışlarda 0,32 dolara doğru toparlanma görebiliriz.

Solana (SOL) Grafik Yorum

Solana 24 Ağustos’ta 22,30 dolarlık kırılma seviyesinden bir kez daha aşağı döndü ve bu da ayıların seviyeyi dirence çevirdiğini gösteriyor. Ayıların hedefi fiyatı 19,35 dolarlık kritik desteğin altına çekmek ve burada tutmak. Eğer bunu başarabilirlerse SOL Coin yatırımcıları için kötü senaryo başladı demektir.

Desteğin kaybı halinde SOL Coin fiyatı 16 ve 18 dolara düşebilir. 20 günlük EMA (22,33 dolar) ve negatif bölgedeki RSI ayıların baskınlığını doğruluyor. Fiyatın yükselmesi için 22,3 dolarlık direncin aşılması ve 23,67 ardından 27 dolar direncinin hedeflenmesi gerekiyor.

Dogecoin (DOGE) Yorum

Geçtiğimiz Kasım ayında son dakika olarak duyurduğumuz Twitter Ödeme Hizmetleri (yeni adıyla X) hakkında yakında daha fazla somut adım atıldığını göreceğiz. DOGE yatırımcıları Musk’ın ödemeler alanına genişlemesiyle birlikte heyecana kapılmıştı. Ancak kötü haber şu ki düzenleyici belirsizlik nedeniyle DOGE bu hizmete entegre olacak gibi görünmüyor. Bu da meme coin kralının en büyük fiyat katalizörünü elinden alıyor.

Teknik analize dönersek 23 Ağustos mum çubuğundaki uzun fitil, ayıların pes etmediğini ve rallilerde satış yapmaya devam ettiklerini gösteriyor. Fiyatın 0,06 dolarlık desteğin altına düşmesi, ayıların kontrolü elinde tuttuğunu gösterecek. DOGE/USDT paritesi 17 Ağustos’ta gün içi en düşük seviyesi olan 0,055 dolara gerileyebilir. Altında kapanışlarda ise 0,05 dolar muhtemel görünüyor. Tersi senaryoda 0,06 dolardan toparlanmayla 0,07 ve 0,08 dolar hedefleri ziyaret edilebilir.